넥센타이어, 지속가능경영 성과 담은 ESG 보고서 발간

넥센타이어는 지속가능경영 성과를 담은 2020·21 ESG 보고서를 발간했다고 29일 밝혔다.

넥센타이어는 지난해 처음 ESG 보고서(2019·20)를 발간한데 이어 ESG 경영을 더욱 확대해 고객 중심의 기업으로 거듭나기 위한 의지를 담아 이번 두 번째 보고서를 발간했다.

이번 보고서는 넥센타이어의 ESG 히스토리 및 환경, 사회, 가버넌스와 관련된 넥센타이어의 주요 활동들을 기록해 이해 관계자들에게 폭넓은 정보를 제공한다.

특히, 대기오염물질 배출 감축, 친환경 제품 생산을 위한 연구개발 등 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위한 넥센타이어의 다양한 친환경 경영 활동들을 투명하게 공개했다. 또한, 지역 사회를 위한 ESG 활동 및 고객의 다양한 니즈를 파악하고 이를 제품에 반영하기 위한 넥센타이어의 노력을 담았다.

강호찬 넥센타이어 부회장은 "세상과의 새로운 연결을 통해 더 많은 기회와 가치를 만들어 내는 일, 궁극적으로 인류의 삶을 보다 풍요롭게 만드는 것이 넥센타이어의 지향점"이라며 "ESG 중심의 경영 체계 구축을 확고히 하여 기업의 사회적 책임을 다할 것"이라고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr