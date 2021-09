반등 이끄는 개인…장 초반 코스피·코스닥 강세

기관은 코스피·코스닥 모두 매도세 나타내

엘앤에프, 장 초반 11%대 상승폭 보여

[아시아경제 공병선 기자] 개인이 코스피와 코스닥의 장 초반 상승세를 이끌고 있다. 반면 기관은 코스피와 코스닥에서 모두 매도세를 나타냈다.

24일 코스피는 전일 대비 0.42%(13.15포인트) 상승한 3140.73으로 장을 출발했다. 이날 오전 9시27분 3146.86까지 오르기도 했다.

개인의 매수세가 거세다. 개인과 외국인은 각각 1237억원, 55억원을 순매수했다. 반면 기관은 1340억원을 순매도했다.

대부분 업종이 상승했다. 섬유의복의 상승폭은 3.13%로 가장 컸다. 이어 은행(2.75%), 운수창고(1.10%), 철강금속(1.07%), 금융업(1.06%) 순이었다. 전기가스업(-1.14%), 의료정밀(-1.14%), 의약품(-0.11%), 기계(-0.02%) 등 순으로는 하락했다.

시가총액 상위 10개 종목은 엇갈렸다. 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 119,000 전일대비 4,000 등락률 +3.48% 거래량 2,021,174 전일가 115,000 2021.09.24 09:54 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “카카오, 단기적으로는 관망해야”불확실성에도 선방…코스피 3127에 약보합 마감하반기 주식부자...김범수·서경배 힘 빠진 사이 조정호 약진 close 의 상승폭은 3.91%로 가장 컸다. 이어 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 400,500 전일대비 500 등락률 +0.13% 거래량 194,748 전일가 400,000 2021.09.24 09:54 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “카카오, 단기적으로는 관망해야”불확실성에도 선방…코스피 3127에 약보합 마감연휴 보낸 韓증시…코스피·코스닥 모두 약보합 출발 close (0.88%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 105,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 512,238 전일가 105,500 2021.09.24 09:54 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"SK하이닉스, 단기 조정 상태… 4분기 주가 상승 기대"불확실성에도 선방…코스피 3127에 약보합 마감연휴 보낸 韓증시…코스피·코스닥 모두 약보합 출발 close (0.47%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,400 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 3,930,393 전일가 77,400 2021.09.24 09:54 장중(20분지연) 관련기사 불확실성에도 선방…코스피 3127에 약보합 마감하반기 주식부자...김범수·서경배 힘 빠진 사이 조정호 약진파운드리 날개 단 삼성, 비메모리 분기 영업익 1兆 시대 온다 close (0.26%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 208,000 전일대비 500 등락률 -0.24% 거래량 89,876 전일가 208,500 2021.09.24 09:54 장중(20분지연) 관련기사 불확실성에도 선방…코스피 3127에 약보합 마감코나 일렉트릭, 유럽 누적 판매량 10만대 돌파판 커지는 수소車 시장…BMW·아우디도 가세 close (0.24%) 등 순으로 올랐다. 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 278,000 전일대비 6,500 등락률 -2.28% 거래량 237,850 전일가 284,500 2021.09.24 09:54 장중(20분지연) 관련기사 불확실성에도 선방…코스피 3127에 약보합 마감[특징주]셀트리온 3형제, 코로나 진단키트 美 공급 소식에 강세 연휴 보낸 韓증시…코스피·코스닥 모두 약보합 출발 close (-1.76%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 752,000 전일대비 8,000 등락률 -1.05% 거래량 167,820 전일가 760,000 2021.09.24 09:54 장중(20분지연) 관련기사 불확실성에도 선방…코스피 3127에 약보합 마감연휴 보낸 韓증시…코스피·코스닥 모두 약보합 출발美 인재 확보나선 신학철 "창사 이래 가장 역동적 변화, 함께하자" close (-1.18%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 726,000 전일대비 5,000 등락률 -0.68% 거래량 55,481 전일가 731,000 2021.09.24 09:54 장중(20분지연) 관련기사 불확실성에도 선방…코스피 3127에 약보합 마감연휴 보낸 韓증시…코스피·코스닥 모두 약보합 출발LG·SK 공격적 투자에 고민 깊어지는 삼성SDI close (-0.27%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 83,700 전일대비 500 등락률 -0.59% 거래량 246,450 전일가 84,200 2021.09.24 09:54 장중(20분지연) 관련기사 불확실성에도 선방…코스피 3127에 약보합 마감연휴 보낸 韓증시…코스피·코스닥 모두 약보합 출발차량용 반도체 부족 사태 재발…"동남아 의존도 높은 자동차 타격 불가피" close (-0.12%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 921,000 전일대비 1,000 등락률 +0.11% 거래량 13,678 전일가 920,000 2021.09.24 09:54 장중(20분지연) 관련기사 불확실성에도 선방…코스피 3127에 약보합 마감연휴 보낸 韓증시…코스피·코스닥 모두 약보합 출발코스피, 개인·외인 매수에 '3140선' 마감 close (-0.11%) 순으론 떨어졌다.

코스닥은 전일 대비 0.40%(4.17포인트) 상승한 1040.43으로 장을 시작했다. 이날 오전 9시27분 1045.21까지 오르기도 했다.

개인의 매수세가 지수 상승으로 이어졌다. 개인은 862억원을 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 722억원, 132억원을 순매도했다.

거의 모든 업종이 올랐다. IT 부품의 상승폭은 3.50%로 가장 컸다. 이어 통신서비스(1.90%), 의료·정밀 기기(1.87%), 소프트웨어(1.75%), IT H/W(1.71%) 등 순으로 상승했다. 운송장비·부품(-0.57%), 유통(-0.49%), 방송서비스(-0.27%) 등 업종은 떨어졌다.

시총 상위 10개 종목은 엇갈렸다. 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 190,800 전일대비 31,700 등락률 +19.92% 거래량 1,924,260 전일가 159,100 2021.09.24 09:54 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"엘앤에프, 양극재 2차 수주 사이클"…목표가 26만원 불확실성에도 선방…코스피 3127에 약보합 마감연휴 보낸 韓증시…코스피·코스닥 모두 약보합 출발 close 의 상승폭은 11.44%로 가장 컸다. 이어 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 66,600 전일대비 1,800 등락률 +2.78% 거래량 677,470 전일가 64,800 2021.09.24 09:54 장중(20분지연) 관련기사 연휴 보낸 韓증시…코스피·코스닥 모두 약보합 출발코스피 장 초반 강보합세…3150선 거래외국인·기관 1兆 샀다…코스피·코스닥 모두 반등 마감 close (2.62%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 473,000 전일대비 3,000 등락률 +0.64% 거래량 186,801 전일가 470,000 2021.09.24 09:54 장중(20분지연) 관련기사 불확실성에도 선방…코스피 3127에 약보합 마감“버킷스튜디오” 후속! 9월 놓쳐선 안 될 마지막 황금주!연휴 보낸 韓증시…코스피·코스닥 모두 약보합 출발 close (1.87%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 81,400 전일대비 900 등락률 +1.12% 거래량 28,571 전일가 80,500 2021.09.24 09:54 장중(20분지연) 관련기사 불확실성에도 선방…코스피 3127에 약보합 마감연휴 보낸 韓증시…코스피·코스닥 모두 약보합 출발코스피, 개인 사자에 '3130선' 오름세 지속...코스닥 '1040선' 회복 close (1.74%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 69,400 전일대비 500 등락률 +0.73% 거래량 313,023 전일가 68,900 2021.09.24 09:54 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "오딘 '약발' 끝났나…숨고르기 들어선 카카오게임즈"불확실성에도 선방…코스피 3127에 약보합 마감연휴 보낸 韓증시…코스피·코스닥 모두 약보합 출발 close (1.60%) 순으로 올랐다. 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 59,800 전일대비 2,900 등락률 -4.63% 거래량 1,226,114 전일가 62,700 2021.09.24 09:54 장중(20분지연) 관련기사 불확실성에도 선방…코스피 3127에 약보합 마감연휴 보낸 韓증시…코스피·코스닥 모두 약보합 출발코스피, 개인·외인 매수에 '3140선' 마감 close (-3.99%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 157,800 전일대비 6,200 등락률 -3.78% 거래량 174,737 전일가 164,000 2021.09.24 09:54 장중(20분지연) 관련기사 불확실성에도 선방…코스피 3127에 약보합 마감[특징주]셀트리온 3형제, 코로나 진단키트 美 공급 소식에 강세 연휴 보낸 韓증시…코스피·코스닥 모두 약보합 출발 close (-2.74%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 116,800 전일대비 3,000 등락률 -2.50% 거래량 273,631 전일가 119,800 2021.09.24 09:54 장중(20분지연) 관련기사 불확실성에도 선방…코스피 3127에 약보합 마감[특징주]셀트리온 3형제, 코로나 진단키트 美 공급 소식에 강세 연휴 보낸 韓증시…코스피·코스닥 모두 약보합 출발 close (-2.00%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 415,500 전일대비 1,300 등락률 -0.31% 거래량 7,296 전일가 416,800 2021.09.24 09:54 장중(20분지연) 관련기사 불확실성에도 선방…코스피 3127에 약보합 마감연휴 보낸 韓증시…코스피·코스닥 모두 약보합 출발코스피, 개인·외인 매수에 '3140선' 마감 close (-0.19%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 82,000 전일대비 200 등락률 -0.24% 거래량 75,681 전일가 82,200 2021.09.24 09:54 장중(20분지연) 관련기사 불확실성에도 선방…코스피 3127에 약보합 마감연휴 보낸 韓증시…코스피·코스닥 모두 약보합 출발연휴 전 코스피, 외인·기관 매도에 '3110선' 내림세...코스닥도 하락 close (-0.12%) 순으로는 하락했다.

