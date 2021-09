[e공시 눈에 띄네] 코스닥-23일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 앤디포스 앤디포스 238090 | 코스닥 증권정보 현재가 11,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 10,600 2021.09.24 08:49 장시작전(20분지연) 관련기사 앤디포스, 코로나19 면역·분자 진단키드 4종 독일 DIMDI 허가 등록[e공시 눈에 띄네] 코스닥-11일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-27일 close =23억원 규모 자기주식 23만2976주 소각 결정

◆ 시티랩스 시티랩스 139050 | 코스닥 증권정보 현재가 600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 600 2021.09.24 08:49 장시작전(20분지연) 관련기사 시티랩스, 로라크에 160억 규모 담보 제공시티랩스, 서울 강북권역 버스정보안내단말기 설치 사업 수주시티랩스, 블록체인 기반 ‘위험구조물 안전진단 플랫폼’ 구축 사업 수주 close =특수관계자 로라크에 케어랩스 보통주 90만9473주를 160억원 규모로 담보 제공 결정

◆ KCC건설 KCC건설 021320 | 코스닥 증권정보 현재가 11,450 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 11,300 2021.09.24 08:49 장시작전(20분지연) 관련기사 KCC건설, 알비디케이에 500억규모 채무보증 결정[e 공시 눈에 띄네] 코스닥-30일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-15일 close =알비디케이에 500억원 규모 채무보증 결정

◆ 경남제약 경남제약 053950 | 코스닥 증권정보 현재가 6,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 6,570 2021.09.24 08:49 장시작전(20분지연) 관련기사 경남제약 "레모나, 한-중 소비자가 선택 ‘2021 올해의 브랜드 대상’"경남제약, 상반기 매출 393억원…"역대 최대 실적"경남제약-클라우드에어, ‘아스타잔틴 차세대 항산화 건기식 소재’ 국책사업 선정 close =배건우 대표 사임. 오성원 대표 신규 선임

◆ 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 81,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 82,200 2021.09.24 08:49 장시작전(20분지연) 관련기사 불확실성에도 선방…코스피 3127에 약보합 마감연휴 보낸 韓증시…코스피·코스닥 모두 약보합 출발연휴 전 코스피, 외인·기관 매도에 '3110선' 내림세...코스닥도 하락 close =종속사 펄어비스 아이슬란드 ehf.에 589억원 규모 채무보증 결정

◆ 비츠로시스 비츠로시스 054220 | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,430 2021.09.24 08:49 장시작전(20분지연) 관련기사 비츠로시스, 10억 규모 유상증자 비츠로시스, 서울시 구로구로 본점 소재지 변경비츠로시스, 15억 규모 전철제어반 제조설치 계약 체결 close =한국철도공사로부터 11억원 규모의 마두역 등 승강장안전문 개량기타공사, 9억원 규모의 독산역 등 승강장안전문 개량기타공사 수주

◆ 제이씨케미칼 제이씨케미칼 137950 | 코스닥 증권정보 현재가 10,550 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 10,400 2021.09.24 08:49 장시작전(20분지연) 관련기사 [특징주]제이씨케미칼, 文 대통령 "탄소중립으로 혁신"…ESG 트랜드 핵심 사업 성장[특징주]제이씨케미칼, 탄소중립 핵심기업 구조적 성장…CPO 가격 급등내수회복 기대감…활짝 웃는 중소형주 펀드 close =종속사 PT. NIAGAMAS GEMILANG에 대해 118억원 규모 채무보증 결정

◆ 육일씨엔에쓰 육일씨엔에쓰 191410 | 코스닥 증권정보 현재가 4,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,695 2021.09.24 08:49 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-5일육일씨엔에쓰 "거래소, 현저한 시황변동 관련 조회공시 요구"육일씨엔에쓰, 주가 4500원.. 전일대비 4.65% close =종속사 SD GlOBAL Vietnam co,. LTD에 대해 62억원 규모 채무보증 결정

◆ 포스코 ICT 포스코 ICT 022100 | 코스닥 증권정보 현재가 7,060 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 6,990 2021.09.24 08:49 장시작전(20분지연) 관련기사 "입장료 0원", "수익은 무제한", 무료카톡방이 뜨는 이유?포스코 ICT, 올 2분기 영업손실 212억… 적자 전환코로나 기저효과 10대 그룹 실적 확 늘어 close =하남 신장동 스마트빌딩개발사업 관련 책임준공 미이행으로 인한 기한 이익 상실로 시행사 한양기초개발에 채무인수 결정

◆ 덕우전자 덕우전자 263600 | 코스닥 증권정보 현재가 8,440 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 8,520 2021.09.24 08:49 장시작전(20분지연) 관련기사 이브이첨단소재, 313억 현금 확보로 전기차 사업 역량 강화“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정반도체로 몰린 순환매…시총 맏형들 선전에 코스피 3250 눈앞 close = 와이투솔루션 와이투솔루션 011690 | 코스피 증권정보 현재가 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,440 2021.09.24 08:49 장시작전(20분지연) 관련기사 거래소 “유양디앤유, 1년간 개선기간 부여”유양디앤유, 회생절차 종결 신청[e공시 눈에 띄네] 코스피-13일 close 주식 4000만 주 이브이첨단소재로부터 236억원에 양수 결정

◆ 이브이첨단소재 이브이첨단소재 131400 | 코스닥 증권정보 현재가 2,060 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,000 2021.09.24 08:49 장시작전(20분지연) 관련기사 이브이첨단소재, 313억 현금 확보로 전기차 사업 역량 강화다이나믹디자인, 300억 규모 전환사채 발행EV첨단소재, 주당 100% 무상증자 결정 close =와이투솔루션 주식 5300만주 덕우전자 외 14명에 313억원 상당에 양도 결정

◆ 셀리버리 셀리버리 268600 | 코스닥 증권정보 현재가 61,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 59,000 2021.09.24 08:49 장시작전(20분지연) 관련기사 애니젠, 셀리버리와 8억 규모 물품 공급 계약셀리버리, 코로나19치료제 폴란드 임상 1상 신청셀리버리, 코로나 면역치료제 iCP-NI 유럽 임상신청 완료 close =155억원 규모 유상증자 결정. 155억원 규모 제2회 무기명 무보증 사모 전환사채권 발행 결정

◆ 체리부로 체리부로 066360 | 코스닥 증권정보 현재가 1,845 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,825 2021.09.24 08:49 장시작전(20분지연) 관련기사 [이번 주 유상증자] 9월 둘째 주 공모 일정체리부로, 1차 유증 발행가액 1505원체리부로, 거래처에 90억원 채무보증 결정 close =관계사 한국육계유통에 경기도 구리시 수택동 518번지(토지, 건물)을 40억원 규모로 담보 제공 결정

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr