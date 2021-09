윤호중, 국민의힘 종전선언 비판에 “초당외교 정신 허물어”

[아시아경제 전진영 기자] 윤호중 더불어민주당 원내대표는 23일 국민의힘이 문재인 대통령의 방미 성과를 비판한 것에 대해 유감을 표했다.

윤 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 정책조정회의에서 “대통령이 유엔을 무대로 백신외교, 평화외교, 미래외교를 펼치고 잇는데 임기 말을 운운하며 이를 방해한 야당 대표의 행보는 초당 외교의 정신을 허물어뜨렸을 뿐만 아니라 야당 스스로 자신들의 수권능력과 의지를 잃어버렸다는 것을 보여준 해프닝에 불과하다”며 이같이 목소리를 높였다.

이어 “민주당은 지난해 한반도 종전선언 촉구 결의안을 발의했다. 협력으로 평화를 누리는 한반도 모델을 만들어나가겠다”며 “야당과도 초당적 협력을 해서 국회가 뒷받침을 해야하는데, 대통령 유엔 방문 앞뒤로 야당 행보가 유감스럽다”고 지적했다.

문 대통령이 연설에서 종전선언을 제안한 것에 대해선 “한반도 평화 프로세스 추진 의지를 세계에 재확인한 것”이라며 “국제사회와 더불어 남북이 함께 힘을 모아야 한다. 이를 위한 북한 당국의 태도 변화와 협력을 촉구한다”고 했다.

윤석열 전 검찰총장의 고발사주 의혹에 대해선 “국민의힘의 볼썽사나운 네거티브 공세가 명절 눈살을 찌푸리게 했다”고 비판했다. 윤 원내대표는 “이번 추석에 만난 국민들은 국민의힘이 국정농단의 과거 청산을 못하고 야당이 되어서도 국기문란을 하고 있다는 말씀을 하셨다”며 “국민의힘이 과거로부터 단절하지 못한다면 준엄한 국민의 심판을 받게 된다는 것을 확인했다”고 강조했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr