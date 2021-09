靑 "25일부터 英서 mRNA 100만도즈 도입 유력"(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 청와대는 한-영간 백신 교환에 대해 양국간 협의가 막바지 단계라며 25일부터 영국으로부터 mRNA 백신 100만도즈의 순차적 도입이 유력하다고 밝혔다.

청와대 관계자는 20일(현지시간) 유엔총회를 계기로 진행된 한-영정상회담 브리핑에서 "25일부터 영국으로부터 mRNA 100만도즈의 순차적 도입이 유력하다"며 이같이 밝혔다.

이날 정상회담에서는 양국간 백신 협력에 대한 논의가 이뤄졌다. 관계자는 "백신 교환에 있어 양국 간 협의가 진행 중이고, 그런데 거의 막바지 단계에 이른 것 같다"며 "종류나 물량, 시기에 대해서는 협의가 완료되면 곧 발표드리겠다"고 밝혔다.

문재인 대통령이 정상회담에서 보리스 존슨 영국 총리에게 '위드 코로나' 조언을 구한 것과 관련해서는 "(존슨 총리는) 우리가 해보니 위드 코로나 효과는 어떻고 제약은 어떻고, 이런 식으로 어떤 구체적인 피드백을 준 것이 아니라 한국이 훌륭하게 대응하고 있고, 또 백신 접종도 효과적으로 하면서 잘 관리하고 있는 것으로 알고 있다는 것으로서 조언을 갈음했다"고 답했다.

북측이 우리의 잠수함발사탄도미사일(SLBM)을 평가절하한 데 대해서는 "별도 의견이 없다"고 답했다. 또 국제원자력기구(IAEA) 사무총장이 '북한 핵 개발이 전속력으로 진행 중'이라고 발표한 데 대해서도 같은 대답을 반복했다.

유엔 총회장에서 북한 측 관계자와 조우할 가능성에 대해서는 "북한에서 누가 참석하는지 확정적으로 알려져 있지는 않다"면서도 "예전에는 연설하러 들어가시면서 나오시면서 서로 'Say hi' 하는 식으로도 가벼운 인사들도 가능했었는데, 지금은 아마도 제한을 많이 해서 인포멀한 그런 인사들이 이루어질 수 있는지 확실치가 않다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr