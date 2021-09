[아시아경제 오현길 기자] SKC SKC 011790 | 코스피 증권정보 현재가 175,500 전일대비 1,000 등락률 +0.57% 거래량 328,504 전일가 174,500 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 쿠웨이트 썩는 플라스틱 사업, 韓 기업이 돕는다SKC, 돌가루로 '생분해 플라스틱' 만든다SK넥실리스, 국내 업계 최초 '폐기물 매립 제로' 인증 close 는 감경에 따른 벌점 미부과로 불성실공시법인 미지정됐다고 17일 공시했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr