“추석 제수용품 구매하세요”…마켓컬리, 대형마트보다 10% 저렴

[아시아경제 임춘한 기자] 마켓컬리는 추석을 앞두고 주요 제수용품 26개 품목 가격을 대형마트와 비교한 결과 자사가 10% 저렴한 것으로 나타났다고 17일 밝혔다.

소상공인시장진흥공단이 지난 1~3일 전통시장과 인근 대형마트 각각 37곳을 대상으로 실시한 추석 제수용품 27개의 가격비교 조사결과에 따르면 대형마트에서 추석 제수용품 26개 품목을 모두 구입할 때 드는 비용은 34만3752원인 것으로 조사됐다. 이와 동일한 품목을 마켓컬리에서 구매할 경우 31만435원이 들어 대형마트 구입비용보다 10% 저렴한 것으로 분석됐다.

마켓컬리와 대형마트의 가격 차이가 큰 상품군은 육류와 채소류였다. 소고기, 돼지고기, 닭고기 등을 마켓컬리에서 구매할 경우 필요한 비용은 대형마트 대비 24% 낮은 것으로 나타났다. 채소류의 경우 마켓컬리가 대형마트보다 23% 더 저렴했다.

마켓컬리는 오는 22일까지 농축수산물 기획전을 실시한다. 이번 기획전에서는 한우, 사골, 굴비, 오징어, 사과, 포도, 들기름 등 다양한 상품들을 최대 25% 할인된 가격에 선보인다. 행사 기간 정육, 수산, 과일·채소 등 3개 상품군 별로 20% 추가 할인되는 쿠폰을 별도로 제공한다.

마켓컬리는 추석 명절 기간에도 샛별배송 서비스를 운영한다. 오는 20일 오후 11시까지 완료된 주문에 대해 추석 당일 아침 7시까지 배송을 완료한다.

