'경남형 제조업 혁신'의 이정표, 친환경·최첨단 설비 'LG스마트파크 통합생산동' 준공

LG전자 창원 1공장 8000억원 투입, 최첨단 스마트공장 1차 준공

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경상남도는 4차 산업혁명 시대를 열어갈 최첨단 스마트공장인 LG스마트파크 통합생산동 준공식을 했다고 16일 밝혔다.

이날 준공식에는 하병필 경남도지사 권한대행을 비롯해 권봉석 LG전자 CEO, 허성무 창원시장, 류재철 LG전자 H&A사업본부장, 박성길 한국산업단지 경남지역본부장, 손무곤 창원상공회의소 부회장 등이 참석했다.

LG전자는 지난 2017년 9월 경상남도 투자유치 설명회에서 경남도, 창원시와 함께 스마트공장 구축 및 고용에 관한 대규모 투자협약을 체결했다.

이후 공공부문의 적극적인 지원과 기업의 신속한 투자 이행으로 그 결실을 보았다.

LG 스마트파크는 기존 노후공장 설비를 친환경 자동화 생산시스템으로 구축한 최첨단 시설이다. 이날 통합생산동 1차 준공을 시작으로 2022년 통합생산동 2차 준공에 이어 2023년 최종 완공된다.

이로써 LG전자는 가전 생산능력이 50% 증대돼 생활가전 시장의 다양한 수요에 더욱 신속하게 대응하게 되고, 창원공장은 LG 생활가전의 핵심 생산시설로 거듭나게 된다.

그간 경남도와 창원시는 주력산업인 제조업의 성장이 둔화하면서 어려운 시기를 겪었으나, 이번에 준공된 LG전자 창원 1공장 통합생산동이 향후 지역 미래 먹거리의 이정표가 될 것으로 기대하고 있다.

하 도지사 권한대행은 "우리 도의 대표기업인 LG전자의 창원 1공장 통합생산동 준공은 지역 산업의 혁신과 발전의 계기가 될 것이다"라며 "스마트 제조혁신, 지역혁신 인재 플랫폼 사업 등으로 기업을 경영하기 좋은 경남을 만드는 데에 최선을 다하겠다"고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr