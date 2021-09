"MS 계정, 암호 없이 접속한다"

[아시아경제 조현의 기자] 마이크로소프트(MS) 계정 사용자는 암호 없이 소프트웨어나 앱 등에 접속할 수 있게 됐다.

16일(현지시간) IT전문매체 더버지 등은 MS가 전날부터 암호 없는 인증을 전 사용자에게 적용했다고 보도했다.

사용자는 암호 입력 대신 마이크로소프트 인증 앱이나 보안키, 전화나 이메일 확인 코드, 얼굴·홍채·지문 등 생체정보 인식 중에서 인증 방법을 선택할 수 있다.

바수 자카 MS 보안 부문 부사장은 "암호가 너무 복잡해 기억 못 하거나 너무 쉬워 충분한 보안을 제공하지 못하는 문제를 해결해 줄 것"이라고 했다.

MS는 지난 3월 기업의 원격근무자들을 돕기 위해 암호 입력 대신 생체인식이나 일회용 암호, 앱을 통한 푸시 알림 등으로 로그인하는 '기업용 패스워드리스'를 출시한 바 있다.

더버지는 "이번 조치는 MS가 지난 수년간 사용자 보안 강화를 위해 추진해온 '암호 없는 인증'을 모든 사용자에게 확대한 것"이라며 "코로나19 대유행으로 시행 시기가 앞당겨졌다"고 했다.

