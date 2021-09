교대 입학생 절반은 재수생…서울권 대학은 35%

교대 입학생 중 재수생 비율 49.4%

4년제·서울권 재수생 비율도 모두 상승

[아시아경제 한진주 기자] 교육대 입학생 중 재수생 비율이 절반에 이르는 것으로 나타났다. 4년제 대학의 경우 4명 중 1명이 재수생인 것으로 나타났다.

16일 종로학원에 따르면 교대의 2021학년도 입학생 중 재수생 비율이 49.4%로 지난해보다 4.4%p 증가했다. 교대 입학생 중 재수생 비율은 2005년(56.3%) 이후 가장 높다.

2021학년도 4년제 대학 재수생 비율은 25.7%로 지난해보다 1.2%p 상승했다. 2000년 이후 신입생 중 재수생 비율이 가장 높다.

같은 기간 서울 소재 일반 대학 입학생 중 재수생 비율은 35.3%로 일반 4년제보다 더 높다. 전년 대비 1.3%p 증가했고, 2000년 이후 역대 2번째로 높다.

최근 수능 지원자 추이에서도 졸업생 비율이 크게 높아졌다. 2021학년도 수능 지원자 중 졸업생 비율은 27.0%에 달했고, 전년 대비 1.1%p 늘었다. 2016년부터 2020년까지 재수생 비율은 25%를 넘지 않았지만 지난해부터 20% 후반대까지 치솟았다.

2022학년도 수능 응시원서 접수 기준으로는 재수생 비율이 26.4%로 전년 대비 0.6%p 하락했다. 고3 수험생 숫자가 늘어난 영향으로 재수생 수는 1764명 증가했지만 비율이 감소했다.

원하는 대학에 입학하기 위해 재수나 반수를 택하는 학생들이 늘고 있다. 코로나19로 비대면 수업이 계속된 점도 반수를 시도하기 좋은 여건이 됐다. 정시 비율이 높아진 점도 재수생들에게는 희소식이다.

오종운 종로학원 평가 이사는 "서울 소재 대학들은 2022 대입에서 수능 중심의 정시 선발 비율이 전년 대비 늘어났기 때문에, 2022 대입에서도 서울 소재 대학 재수자 비율은 전년도 수준 또는 다소 상승할 것"이라고 분석했다.

