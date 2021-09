[클릭 e종목] "규제리스크 여전한 카카오…성장 속도 기대치 낮춰야"

게임·광고 고성장 여전하지만…신사업 수익화 지연 불가피

[아시아경제 이민우 기자] 정치권의 비판과 각종 규제로 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 122,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 124,000 2021.09.16 08:00 장시작전(20분지연) 관련기사 "카카오 논란 알지만…스타트업 M&A 위축 안되길"(종합) 외국인 순매수세에 코스피 소폭 상승마감코스피, 오후들어 상승전환…3160선 거래 close 의 신사업들이 수익화 전환 시점과 상장 일정이 지연될 전망이다. 성장 속도에 대한 기대치를 조정할 필요가 있다는 분석이 나온다.

16일 삼성증권은 이 같은 배경에 카카오의 목표주가를 18만원으로 10% 낮췄다. 투자의견 '매수'를 유지했다. 전날 종가는 12만2500원이었다.

카카오는 최근의 지나친 '골목상권' 침해라는 비판과 핀테크 자회사의 보험 서비스 중개 규제 강화에 대응해 지난 14일 사회적 책임 강화안을 발표했다. 이를 통해 ▲카카오모빌리티의 요금 인상 우려 해소, ▲일부 서비스 철수 및 상생 기금 마련 ▲케이큐브홀딩스 사회적 기업 전환 등을 내걸었다.

이에 따라 삼성증권은 카카오의 신사업 수익화 일정이 다소 늦춰질 것으로 내다봤다. 또한 핵심 서비스를 중심으로 가치사슬(밸류체인) 전체로 빠르게 사업 영역을 확대하는 기존의 사업 전략도 속도 조절이 불가피해졌다고 평가했다. 오동환 삼성증권 연구원은 "장기적으로는 새로운 형태의 수익모델을 도입하면서 포기한 사업에 대한 수익 보전이 가능하겠지만 매출과 이익 성장 속도는 다소 느려질 것"이라고 내다봤다.

카카오의 대응이 여론과 정치권의 비판을 잠재울지가 관건이다. 카카오모빌리티의 경우 여전히 가맹 택시의 수수료와 비가맹택시의 배차 차별, 케이큐브홀딩스의 불성실공시 등의 문제들이 남아있다. 규제 위험 요소가 아직 완전히 해소됐다고 보기는 어려운 이유다.

사업의 방향성 자체는 여전히 주효하다는 분석이 나온다. 오 연구원은 "모빌리티, 핀테크, 콘텐츠 영역에서 플랫폼 사업 모델 확산은 국내 뿐만 아니라 전 세계적인 흐름이며 이 과정에서 나타나는 기존 사업자의 반발로 해외에서도 플랫폼 규제는 강화되고 있다"며 "그럼에도 산업 패러다임 변환은 시대적 흐름이며 정부 규제로 플랫폼 사업의 성장 속도는 둔화될 수 있지만 방향성은 바꾸지 못한다"고 진단했다.

다만 성장 속도 기대감은 조정할 필요가 있다고 지적했다. 오 연구원은 "아직 규제에서 비교적 자유로운 광고와 게임, 커머스 부분은 구조적 성장이 지속되고 잇어 카카오 전체의 영업이익 고성장은 규제 논란과 무관하게 이어질 것"이라며 "다만 상생을 의식해 자발적으로 신사업 수익화 속도 조절을 할 것으로 예상되는 만큼 이익 성장 기대감은 낮출 필요가 있다"고 설명했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr