[아시아경제 이지은 기자] 북한이 동해로 미상의 발사체를 발사한 사실이 15일 확인된 가운데, 문재인 대통령은 서훈 국가안보실장에게 즉시 보고를 받은 것으로 알려졌다.

박경미 청와대 대변인은 이날 "문 대통령은 오늘 북한의 미상 발사체 발사와 관련, 즉시 안보실장으로부터 보고를 받았다"고 밝혔다.

문 대통령은 오후 중 추가 보고를 받을 예정이다.

청와대는 이날 북한의 발사체 발사와 관련, NSC 상임위원회를 개최하기로 했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr