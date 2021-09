하이투자증권, 프리미엄 투자정보 서비스 '시그널' 오픈..."MTS 콘텐츠 강화"

[아시아경제 박지환 기자] 하이투자증권은 MTS(모바일 주식거래 시스템)의 콘텐츠 강화를 위해 프리미엄투자정보 서비스인 시그널엔진을 오픈했다고 15일 밝혔다.

이번 서비스는 MTS를 이용하는 투자자들에게 주식 투자에 유용한 다양한 컨텐츠 제공의 일환으로 마련됐다. 주가흐름의 주기성 분석을 통해 국내 및 해외 시장의 종목을 추천한다.

시그널엔진은 금융 핀테크 기업인 ㈜머니스테이션의 시그널랩AI 리서치팀에서 제작한 글로벌 금융 빅테이터 분석 AI솔루션이다. 국내 및 미국과 중국 시장의 규칙적인 주기성을 갖는 종목을 발굴하여 가격 상승 및 하락 사이클에 대한 투자 정보를 제공한다.

하이투자증권은 하이투자증권 위탁계좌에 100만원 이상 잔고를 보유하고 있는 고객에게 시그널엔진 서비스를 무료로 제공한다.

하이투자증권 관계자는 "시그널엔진은 그동안 접근하기 어려웠던 해외주식에 대한 분석 정보를 그림을 통해 제공하고 있어 주식투자 초보자도 손쉽게 분석 정보를 확인 할 수 있다"며 "향후에도 투자자들의 투자에 도움을 드리고자 유용한 컨텐츠를 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr