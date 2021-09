"추석 당일까지" 롯데마트, 선물세트 최대 30% 할인

[아시아경제 김유리 기자] 롯데마트는 아직 명절 선물을 준비하지 못한 고객을 위해 행사카드 결제시 정상가 대비 최대 30% 할인 혜택을 제공하는 행사를 진행한다고 15일 밝혔다.

롯데마트 추석 선물세트 사전예약 기간(7월29일~9월8일) 매출을 살펴보면 전년 추석 대비 전체 선물세트 매출은 15.4% 신장했다. 이에 롯데마트는 추석 선물세트 본 판매 기간인 오는 21일까지 행사카드로 결제하면 정상가 대비 최대 30% 할인 혜택을 제공하고, 최대 50만원 상품권 증정 또는 즉시할인, 구매 수량에 따른 덤 증정 등 다양한 프로모션을 진행한다.

롯데마트는 감사의 마음을 담은 고품격 프리미엄 정육 세트가 인기라고 말했다. 사전예약 매출 실적을 살펴보면 프리미엄 정육 선물세트가 11.2% 신장했고 그중 프리미엄 한우 매출은 26.5% 신장했다. 이에 롯데마트는 자체 신선품질혁신센터에서 생산되어 위생적이고 안전한 지리산 순우한 한우 등심으로만 구성된 '지리산 순우한 한우등심세트'를 비롯해 1등급 한우 등심, 안심 등 5개 인기 부위를 소포장 패키지로 포장한 '한우 한끼 구이세트' 등을 준비했다.

추석 연휴에도 혼자 집에서 홈카페를 즐길 수 있는 '할리스 홈카페 에디션'과 프랜차이즈 카페 이디야에서 가장 인기 좋은 과일차 3종으로 구성된 '이디야 과일차 선물세트' 등도 인기다. 반려 동물을 키우는 지인을 위한 '골드로니 댕냥이 프리미엄추석선물세트' 등도 준비됐다.

롯데마트 토이저러스 입점점에서는 조카를 위한 추석 장난감 선물을 구매할 수 있다. 오는 22일까지 '닌텐도 스위치 HAD(네온블루레드·그레이)'와 '닌텐도 스위치 모여봐요 동물의 숲 에디션'을 1만원 할인한다. '모여봐요 동물의 숲', '마리오 골프' 등 스위치 인기 타이틀 10종은 20% 할인된 가격으로 선보인다. 동물 인형과 미니어쳐 가구, 건물로 전세계에서 사랑을 받고 있는 '실바니안 패밀리'는 전 품목 최대 30% 할인 행사를 진행한다.

이상진 롯데마트 마케팅부문장은 "감사한 분들에게 드릴 선물을 미리 준비하지 못한 고객을 위해 추석 당일까지 다양한 프로모션을 진행한다"며 "선물 대상별 안성맞춤 선물세트도 준비했으니 마지막 구매 찬스를 놓치지 말길 바란다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr