[e공시 눈에 띄네] 코스피-14일

◆ GS건설=계양1구역주택재개발정비사업조합에 1289억원 규모 채무 보증 결정

◆화승알앤에이=계열사 화승코퍼레이션에 174억원 규모 채무 보증 결정

◆ 까뮤이앤씨=양양낙산 생활형숙박시설 수분양자에 688억원 규모 채무 보증 결정

◆ 화승코퍼레이션=계열사 화승알앤에이에 164억원 규모 채무 보증 결정

◆ 흥아해운=한국거래소, 상장유지 결정. 15일부터 매매거래정지 해제

◆ STX중공업=자산매각을 통한 재무구조 개선 위해 고려전선에 313억원 규모 대구공장 일부 토지와 건물 양도

◆ 신세계건설=계열사 포항프라이머스프로젝트투자금융에 300억원 규모 채무 보증 결정

◆ 신세계=계열사 광주신세계의 83만3330주 2285억원에 취득 결정

◆ 세원정공=1주당 25원에 해당하는 2억5000만원 규모 현금배당 결정

