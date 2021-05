[e공시 눈에 띄네] 코스피-30일

<장 마감 후 주요 공시>

◆종근당=올해 1분기 매출 3107억원으로 전년 동기 대비 6.1% 증가, 영업이익 224억원으로 전년 동기 대비 14.1% 감소했다고 공시

◆만도=올해 1분기 매출 1조5016억원으로 전년 동기 대비 14.6% 증가, 영업이익 719억원으로 전년 동기 대비 288.4% 증가했다고 공시

◆ 두산밥캣=Clark Equipment Co.에 대해 5537억원 규모 채무보증 결정

◆ 키움증권=단기차입금 2000억원 증가 결정

◆ 삼성전자=상속 사유로 최대주주 이건희 외 13명에서 삼성생명 외 14명으로 변경

◆ 효성티앤씨=올해 1분기 매출 1조6182억원으로 전년 동기 대비 16.6% 증가, 영업이익 2468억원으로 전년 동기 대비 214.4% 증가했다고 공시

◆ 효성첨단소재=올해 1분기 매출 7695억원으로 전년 동기 대비 11.82% 증가, 영업이익 834억원으로 전년 동기 대비 192.92% 증가했다고 공시

◆ 효성=올해 1분기 매출 6869억원으로 전년 동기 대비 9% 증가, 영업이익 1006억원으로 전년 동기 대비 1788% 증가했다고 공시

◆ 대한전선=올해 1분기 매출 3917억원으로 전년 동기 대비 7.91% 증가, 영업이익 17억원으로 전년 동기 대비 79.07% 감소했다고 공시

◆ 세원정공=한국거래소, 동사 상장적격성 유지 여부 심의 위해 기업심사위원회 개최 및 심의 속개 결정

◆ 아센디오=한국거래소, 동사 상장유지 결정 및 매매거래정지 해제 공시

◆ 셀트리온=CT-P42(아일리아 바이오시밀러) 3상 임상시험 계획 국내 식약처 승인

