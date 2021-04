[e공시 눈에 띄네] 코스닥-13일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 이에스에이 이에스에이 052190 | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 8,850 2021.04.13 00:00 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-27일[e 공시 눈에 띄네]코스닥-21일[e공시 눈에 띄네]코스닥-23일 close =운영자금조달을 위해 주식회사 프리젠트를 대상으로 10억원 규모의 유상증자 결정.

◆ 세원 세원 234100 | 코스닥 증권정보 현재가 5,840 전일대비 50 등락률 +0.86% 거래량 809,052 전일가 5,790 2021.04.13 15:30 장중(20분지연) 관련기사 인프라웨어, 세원-아이에이네트웍스와 ‘폴라리스’ 그룹 출범… ESG 경영 강화모두가 놀란, 업계1위 '주식카톡방'의 무료 선언! ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close =사업다각화 및 수익성 개선을 위해 우노앤컴퍼니의 주식 231만주를 196억원에 양수하기로 결정. 양수 후 소유지분비율은 17%.

◆ 코렌 코렌 078650 | 코스닥 증권정보 현재가 1,175 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 3,534,160 전일가 1,175 2021.04.13 15:30 장중(20분지연) 관련기사 "오르는 종목 어디 없을까?" 고민은 그만하시죠코렌, 커뮤니티 활발... 주가 0.97%.코렌, 카메라모듈/부품 테마 상승세에 5.31% ↑ close = 코렌 필리핀 지분을 1EVOLUTION MARKETING RESEARCH 에 양도하기로 결정했지만 상대방의 대금지급 불이행에 따라 계약을 철회한다고 밝혀.

◆ 럭슬 럭슬 033600 | 코스닥 증권정보 현재가 179 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 179 2021.04.13 00:00 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-24일거래소, 럭슬 불성실 공시법인 지정예고결산시즌...코스닥 적자기업 비상 close =올해 감사의견 거절 관련 상장폐지 이의신청서 접수. 거래소는 2019년 감사의견 상장폐지 사유와 병합해 의결 예정.

◆ 삼보모터스 삼보모터스 053700 | 코스닥 증권정보 현재가 7,260 전일대비 100 등락률 -1.36% 거래량 175,766 전일가 7,360 2021.04.13 15:30 장중(20분지연) 관련기사 삼보모터스, 220억 규모 전환사채권 발행 결정삼보모터스, 작년 영업익 117억…흑자전환딱! 말씀드립니다. 현대차에 전량수주 ‘이 기업’!! 단숨에 급등합니다 close =운영자금 조달을 위해 220억 규모로 사모 전환사채 발행 결정.

◆ 이노와이즈 이노와이즈 086250 | 코스닥 증권정보 현재가 1,405 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,405 2021.04.13 00:00 장중(20분지연) 관련기사 이노와이즈 개선기간 마쳐거래소, 이노와이즈 '상장폐지사유 발생'이노와이즈, 전병우 대표 신규 선임 close =대구지방법원은 회생계획안의 수행이 불가능하게 됐다고 판단해 회생계획안의 배제결정 내려.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr