‘무등산 평두메습지’ 찾은 광주시의회 "미래세대 습지 물려줄 것"

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주광역시의회 정책네트워크 환경복지분과(위원장 신수정)는 최근 특별보호구역으로 지정된 무등산 평두메습지를 방문해 복원사업 추진 현황을 점검했다.

평두메습지 특별보호구역은 지난해 12월 지정돼 무등산국립공원사무소에서 습지 식생·유량변화 등 기초조사를 통해 세굴구간 복원(896㎡) 및 생태저류지(18m×11m)를 조성하였고 습지보호 협력 활동 및 보호구역 확대 지정을 추진 중이다.

환경복지분과 위원들은 지난 13일 현장에서 무등산국립공원사무소 자원보전과장으로부터 평두메습지 특별보호구역 복원사업 추진 현황을 청취했다.

이후 위원들은 김영선 한백생태연구소 부소장으로부터 평두메습지 현황과 가치에 대해 설명을 듣고 함께 습지를 둘러보며 국가습지지정 및 국립공원 특별보호구역 확대 방안 등을 경청했다.

이들은 “습지는 생태학적, 경제적, 경관적 등 가치가 높은데 반해 광주 내의 습지들이 사라지고 있어 안타깝다” 며 “시의회에서도 습지 보전 조례 제정 등을 통해 미래세대에 습지를 물려줄 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

