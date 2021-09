GM한국사업장 '플로깅(Plogging)' 챌린지로 시각장애 아동지원

[아시아경제 이창환 기자] 제너럴 모터스(GM) 한국 사업장은 추석을 맞아 임직원들의 ‘플로깅(Plogging)’ 챌린지를 통해 마련된 기금으로 시각 장애 아동 가정 100가구에 사랑의 선물 박스를 전달했다고 14일 밝혔다.

이날 인천 부평 본사에서 카허 카젬(Kaher Kazem) 한국지엠 사장과 로베르토 렘펠(Roberto Rempel) 지엠테크니컬센터코리아 사장을 비롯 GM 한국사업장 임직원들이 함께 걸으면서 쓰레기를 줍는 활동인 플로깅 챌린지에 참여했다.

챌린지는 초록우산 어린이재단 인천지역본부와 함께 지난 6일부터 열흘 간 GM 한국사업장 임직원을 대상으로 진행됐다. 해당 기간 동안 플로깅 챌린지에 참여한 임직원 약 100여명의 이름으로 선물 박스가 제작돼 전달되는 방식으로 진행됐다.

카허 카젬 한국지엠 사장은 "이번 의미있는 행사에 적극적으로 참여해 준 우리 임직원들이 자랑스럽다"며 "특히 임직원들의 자발적인 플로깅 이벤트 참여를 통해 취약계층 아동을 지원할 수 있어 기쁘다"고 말했다.

