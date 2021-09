[아시아경제 이민우 기자] 넥스트사이언스 넥스트사이언스 003580 | 코스피 증권정보 현재가 31,000 전일대비 900 등락률 +2.99% 거래량 2,352,311 전일가 30,100 2021.09.13 15:03 장중(20분지연) 관련기사 HLB그룹 "지트리비앤티 인수…코로나 백신 유통·신약 파이프라인 확보"모더나 백신 부스터샷 승인 가능성!! 수혜를 입을 역대급 핵심株는??‘나노코박스’ 백신 공식 등재!! 수혜를 입을 역대급 핵심株는?? close 는 제 3자배정 유상증자에 참여하는 방식으로 지트리비앤티 지트리비앤티 115450 | 코스닥 증권정보 현재가 13,800 전일대비 3,150 등락률 +29.58% 거래량 2,759,315 전일가 10,650 2021.09.13 15:03 장중(20분지연) 관련기사 HLB그룹 "지트리비앤티 인수…코로나 백신 유통·신약 파이프라인 확보"수익률 신화! “제2의 SK바이오사이언스” 공개! 지트리비앤티, 45억원 독감백신 유통계약…"흑전 기대" close 지분 5.08%(159만2695주)를 150억원 상당에 취득하기로 결정했다고 13일 공시했다. 이는 지난해 연결 기준 넥스트사이언스의 자산총액의 20.37%에 해당하는 규모다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr