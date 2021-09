HLB그룹 "지트리비앤티 인수…코로나 백신 유통·신약 파이프라인 확보"

[아시아경제 유현석 기자] 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 65,000 전일대비 100 등락률 +0.15% 거래량 1,411,437 전일가 64,900 2021.09.13 14:43 장중(20분지연) 관련기사 경기 둔화 우려 부각…코스닥 1% 넘게 하락개인 '나홀로 매도'에 코스피 소폭 하락…추석 앞둔 관망세반발 매수세에 코스피 반등 마감…美中 관계 훈풍 기대감도 '솔솔' close 그룹이 지트리비앤티 인수에 나섰다. 지트리비앤티 지트리비앤티 115450 | 코스닥 증권정보 현재가 13,800 전일대비 3,150 등락률 +29.58% 거래량 2,758,103 전일가 10,650 2021.09.13 14:43 장중(20분지연) 관련기사 수익률 신화! “제2의 SK바이오사이언스” 공개! 지트리비앤티, 45억원 독감백신 유통계약…"흑전 기대"지트리비앤티, ‘OKN-007’ FDA서 동정적 사용 동의 획득 close 는 13일 공시를 통해 넥스트사이언스, 에이치엘비 등을 대상으로 400억원 규모의 3자 배정 유상증자와 500억원 규모의 전환사채 발행으로 자금 유동성 확보에 나선다고 밝혔다.

이번 증자에는 에이치엘비, 넥스트사이언스, 에이치엘비제약, 에이치엘비셀, 에이치엘비인베스트먼트 등 그룹사 6개 법인이 참여하는 것으로 사실상 에이치엘비 컨소시움이 지트리비엔티를 인수하는 것이다. 10월29일로 예정된 임시주총에서 에이치엘비 측 추천 임원이 선임될 것으로 예상된다.

지트리비앤티는 현재 미국 자회사 ‘리젠트리(ReGenTree)’를 통해 안구건조증 치료제 ‘RGN-259’를 개발 중으로 미국 내 임상 3상을 마치고 FDA에 Pre-BLA 미팅 신청을 준비 중이다. 또 다른 미국 자회사 ‘오블라토(Oblato)’를 통해서는 FDA로부터 희귀의약품으로 지정된 교모세포종(GBM) 치료제인 ‘OKN-007’에 대한 임상 2상을 진행 중이다.

2018년 백신유통전문 회사인 ‘와이에스팜’을 합병한 이후 백신 전용 콜드체인 시설도 완비해 아스트라제네카, 얀센, 화이자 백신 등을 전국으로 유통하고 있다. 이외에도 수포성표피박리증 2상, 신경영양성각막염 3상 등 다양한 임상을 진행 중이다.

넥스트사이언스 주도로 에이치엘비 그룹이 지트리비앤티 인수를 추진하게 된 것은 지트리비앤티가 진행하고 있는 바이오 사업과의 시너지가 기대되기 때문이다. 이번 인수로 최근 에이치엘비가 글로벌 권리를 확보한 나노젠의 코로나백신 ‘나노코박스’의 국내 유통 방안이 마련됐다.

특히 미국에서 진행 중인 각종 신약개발 사업에 대해 에이치엘비 미 자회사 ‘엘레바’, ‘이뮤노믹’ ‘베리스모’ 등과의 인적ㆍ기술적 협력 강화로 진행중인 임상에 대한 개발속도가 더욱 가속화될 것으로 전망된다.

넥스트사이언스는 향후 지트리비앤티의 최대주주가 될 경우 자회사 단디바이오, 관계사 나노젠의 협력을 이끌며 바이오사업을 크게 강화할 것으로 보이며, 에이치엘비제약은 에이치엘비 그룹의 신약생산 전초기지로서 추가 생산 파이프라인이 확대될 경우 기업가치에 대한 수혜가 예상된다.

한편 지트리비앤티는 지난 3월 18일 ‘RGN-259’의 임상 3상 결과 1차 평가변수로 선정했던 안구불편감과 하부각막(inferior) 영역의 각막 염색점수에서 통계적 유의치를 확인하지 못했다고 발표한 뒤 주가가 하락세를 이어오며 자금조달에 어려움이 있었던 것으로 보인다.

이번 에이치엘비 그룹의 투자로 대규모 유동성을 확보한 지트리비앤티는 기존에 진행중인 임상 속도를 높이고 조속한 신약승인에 매진할 계획이다. 지트리비앤티 양원석 대표는 연구책임자(CTO)로 남아 신약개발을 계속 주도할 것으로 알려졌다.

김종원 넥스트사이언스 넥스트사이언스 003580 | 코스피 증권정보 현재가 30,850 전일대비 750 등락률 +2.49% 거래량 2,080,451 전일가 30,100 2021.09.13 14:43 장중(20분지연) 관련기사 모더나 백신 부스터샷 승인 가능성!! 수혜를 입을 역대급 핵심株는??‘나노코박스’ 백신 공식 등재!! 수혜를 입을 역대급 핵심株는??"카카오톡 종목 추천" 진짜 무료라고? close 대표는 “에이치엘비 그룹과 지트리비앤티는 코로나백신, 글로벌 신약 개발 등 공통점이 많아 향후 인적·기술교류, 유통망 공유 등 많은 분야에서 시너지가 높을 것으로 기대된다”며 “다음달 29일 주주총회까지 남은 인수절차를 잘 마무리해 에이치엘비 그룹과 지트리비앤티의 성장은 물론 기존 주주들에게도 이익이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

