윤석열 “허술하기 짝이 없는 여당 주장 올라타서 어떻게 정권교체 하겠나"

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] “공작을 하려면 수사의 관행을 알고 해야지.” “선거를 앞두고 검찰의 정치 공작이란 프레임은 허술하기 짝이 없다.”

국민의힘 대권주자인 윤석열 전 검찰총장이 11일 ‘검찰 고발 사주 의혹’ 관련 대구시당에서 기자들을 만나 이같이 밝혔다.

윤 전 총장은 당 내부의 공격에 대해서도 불편한 심기를 드러냈다 “여당의 저 주장(고발 사주)에 올라타는 거는 또 그럴 수 있다고 치는데 시작하자마자 벌떼처럼 올라타는 게 더 기가 찰 노릇”이라고 말했다.

이어 “우리가 아무리 경선을 통해서 경쟁한다고 해도 어떻게 저쪽(여당)에서 총을 한 방 쏘니 그냥 난리가 나서 바로 올라타 가지고 그렇게 합니까, 이실직고하고 사퇴하라든지 사과하라든지”라며 목소리를 높였다.

또 “그래서 정권교체 하겠습니까, 정권교체를 하려는 건지 계속 야당의 기득권 정치인으로 남아 그걸 누리겠다는 겁니까”라며 “저는 오로지 이 정권의 교체밖에 없다”고 강조했다.

윤 전 총장은 사주 의혹에 대해 “정치공작이라고 얘기를 하는데 참 너무 허술하기 짝이 없다”며 “4월 3일에 일어난 일이 어떻게 4월 3일 자 고발장에 적히며 그 이후에 벌어진 일들도 들어가 있다”고 주장했다.

이어 “앞으로 한번 지켜보십시오. 이게 겉으로 보기에는 그럴듯하게 만들어놨지만, 시간이 지나면서 조목조목 문제가 드러날 것”이라고 했다.

윤 전 총장은 “정치는 정치인들과의 경쟁보다 국민을 바라보고 자기가 할 일을 해가면서 가는 것으로 생각한다”며 당내 공격과 관련해 특정인을 언급하지는 않았다.

대구·경북의 지역발전을 위한 생각도 밝혔다.

윤 전 총장은 “구체적인 공약은 선거 과정에서 세부적으로 말하겠지만, 기본 방향은 대구·경북의 행정통합에 찬성하고 서로 연계해 산업발전을 위한 개발 등을 추진해야 한다”고 말했다.

그러면서 대구·경북 통합 신공항의 빠른 완공, 신성장 사업을 위한 대경 경제과학연구소 설립 등 지역이 비전을 갖고 변할 수 있는 인프라 구축을 약속했다. 윤 전 총장은 이날 대구에서 지역 당원들을 만난 뒤 위안부 피해자인 이용수 할머니를 뵙고 동성로와 칠성시장 등을 방문해 지지세 확산에 공을 들인다.

영남취재본부 주철인 기자 lx906@asiae.co.kr