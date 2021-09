가을철 산악사고 대비·추석 연휴 안전한 산행 도모

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 광산소방서(서장 송성훈)는 지난 9일 등산로에 설치된 119구급함을 사전 점검했다고 10일 밝혔다.

이번 점검은 가을철 산악사고 대비 및 추석 연휴 기간 방문객의 안전한 산행을 위해 추진됐다.

응급처치 약품 보충, 구급함 훼손 여부 확인, 표지판 주변 환경정리 등을 중점 점검했다.

최병복 119재난대응과장은 “다가오는 추석을 맞아 방문객의 안전한 산행을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

