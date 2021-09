윤석열 "검찰총장이 정당 사주했다는 것 자체가 공작 프레임"

"고발장 내용 납득 안 가"

'메이저 언론' '120시간 노동' 등 해명

[아시아경제 박준이 기자] 국민의힘 대선주자인 윤석열 전 검찰총장이 '고발 사주 의혹'에 대해 "사주라는 게 높은 사람이 아랫사람에게 하는 게 사주인데, 검찰총장이 국회의원 백, 수십 명 있는 정당을 사주했다는 것 자체가 악의적인 공작 프레임"이라고 반박했다.

윤 전 총장은 10일 서울 금천구 즐스튜디오에서 열린 '국민시그널' 공개면접에서 '문제가 나오면 정치공세로 빠져나가려는 것처럼 보인다'는 질문에 "당시 작년 1월 대검에 제가 6개월 전에 배치했던 사람들을 전부 다 쫓아냈고 중앙지검이나 주요 직위에 있는, 주요 수사 공판과 관련해 배치해 놨던 사람들을 전부 지방으로 보낸 상태"라면서 이같이 밝혔다.

이어 손준성 검사와 김웅 국민의힘 의원이 주고받았다는 고발장 사진에 대해 "언론에서 본 고발장 내용을 보면 상식적으로 납득이 안 된다"면서 "고발장을 대신 써 준다고 하더라도 왜 처 사건하고 한동훈 검사장 것을 한 고발장에 넣으며, 4월3일에 벌어진 일들이 4월3일 고발장에 들어가 있는 것도 이상하다"라고 항변했다.

손 검사와 김 의원 사이에 무언가 오간 것을 인정하느냐는 질문에는 "아니다"라면서 "손 검사도 자기가 보낸 사실이 없다고 하고 '손준성 보냄'이라고 나왔다는 글꼴도 이상하고, 얼마든지 교정 가능하다고 나와있는 것을 보면"이라고 답했다. 이들이 주고받은 고발장 문서가 전체 파일이 아니라는 점도 문제로 지적했다.

그러면서 "수사도 증거가 필요하지 감으로 밀어붙이는 게 아니다"라면서 "저 자신이 이런 걸 전혀 보고 받거나 알지 못한다"라고 거듭 부인했다.

다만 손 검사가 김 의원에게 고발장 초안을 준 것이 확인된다면 당시 검찰총장으로서 국민들에게 사과할 수 있다고 했다. 윤 전 총장은 "(전달 사실이) 명확하게 확인되면 당시 손준성이 아니라 대검 어느 직원이나 검사라 하더라도 총장으로서 그런 것을 제대로 살피지 못한 부분에 있어서는 국민에게 사과할 수 있겠지만, 현재 진행 중이니까 빠른 시일 내에 조사해보라고 하는 것"이라고 밝혔다.

이날 면접은 윤 전 총장을 둘러싼 다양한 논란들을 중심으로 질의응답이 이뤄졌다. 그는 배우자 관련 수사에 대해서도 "제가 수사를 수십 년 했지만 이 정도 사안 가지고 1년6개월씩 특수부를 동원해서 (수사)한 적이 없다. 이례적이라고 생각된다"라고 밝혔다.

또 지난 8일 기자회견 당시 논란된 '메이저 언론' 발언에 대해선 "저도 기관장을 할 때 메이저나 인터넷 매체나 공평하게 다뤘다"고 해명하면서도, "제발 규모 작은 인터넷 매체를 공작에 동원하지 말라는 것"이라고 거듭 강조했다.

'120시간 노동' 발언과 관련해선 "스타트업 전문직의 경우 자기들은 직원 수가 얼마 안 되고 일감 받았을 때 집중적으로 일해서 보내줘야지, 큰 기업처럼 나눠할 수가 없다고 하더라"라면서 "육체노동자 전반으로 일반화한 얘기가 아니다"라고 해명했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr