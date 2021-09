개인이 이끄는 코스피와 코스닥…강보합세 나타내

기관은 코스피, 외국인은 코스닥에서 순매수세

코스피 장중 3130선 넘어서기도

[아시아경제 공병선 기자] 코스피와 코스닥 모두 개인의 매수세가 거세다. 코스피는 장중 3130선을 넘기도 했다.

10일 오후 1시53분 기준 코스피는 전일 대비 0.38%(11.84포인트) 상승한 3126.54를 기록했다. 이날 오후 12시20분 3131.54를 기록하기도 했다.

개인과 기관의 매수세가 거세다. 개인과 기관은 각각 3312억원, 1191억원을 순매수했다. 외국인은 4538억원을 순매도했다.

거의 모든 업종이 상승했다. 섬유의복의 상승폭은 1.45%로 가장 컸다. 이어 전기가스업(1.39%), 통신업(1.21%), 증권(1.18%), 건설업(1.09%) 등 순이었다. 은행(-3.22%), 운수장비(-1.79%), 의료정밀(-0.65%), 기계(-0.47%) 등 순으로는 하락했다.

강세를 나타낸 시가총액 상위 10개 종목이 다수다. NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 411,000 전일대비 12,000 등락률 +3.01% 거래량 1,163,334 전일가 399,000 2021.09.10 14:25 장중(20분지연) 관련기사 반발 매수세 들어오나…개인·기관에 힘입어 반등하는 코스피빅테크 겨눈 규제화살, 금융위 이어 공정위까지 합세개인·기관 매수세에…코스피 장 초반 상승세 close 의 상승폭은 2.88%로 가장 컸다. 이어 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 104,500 전일대비 1,500 등락률 +1.46% 거래량 1,438,055 전일가 103,000 2021.09.10 14:25 장중(20분지연) 관련기사 반발 매수세 들어오나…개인·기관에 힘입어 반등하는 코스피개인·기관 매수세에…코스피 장 초반 상승세코스피, 외인·기관 매도에 '3160선' 하락 마감..."美 경기둔화 우려에 투심 위축" close (1.46%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 926,000 전일대비 13,000 등락률 +1.42% 거래량 47,936 전일가 913,000 2021.09.10 14:25 장중(20분지연) 관련기사 반발 매수세 들어오나…개인·기관에 힘입어 반등하는 코스피개인·기관 매수세에…코스피 장 초반 상승세코스피, 외인·기관 팔자에 '3160선' 약세...카카오·네이버 당국 규제로 급락 close (1.31%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 129,500 전일대비 1,000 등락률 +0.78% 거래량 8,812,475 전일가 128,500 2021.09.10 14:25 장중(20분지연) 관련기사 반발 매수세 들어오나…개인·기관에 힘입어 반등하는 코스피빅테크 겨눈 규제화살, 금융위 이어 공정위까지 합세개인·기관 매수세에…코스피 장 초반 상승세 close (1.17%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 753,000 전일대비 4,000 등락률 +0.53% 거래량 129,701 전일가 749,000 2021.09.10 14:25 장중(20분지연) 관련기사 반발 매수세 들어오나…개인·기관에 힘입어 반등하는 코스피개인·기관 매수세에…코스피 장 초반 상승세삼성, 3년간 4만명 고용…'초격차' 일자리 스타트 close (0.67%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 75,400 전일대비 100 등락률 +0.13% 거래량 8,048,162 전일가 75,300 2021.09.10 14:25 장중(20분지연) 관련기사 반발 매수세 들어오나…개인·기관에 힘입어 반등하는 코스피“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정개인·기관 매수세에…코스피 장 초반 상승세 close (0.13%) 순이었다. 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 82,000 전일대비 4,000 등락률 -4.65% 거래량 3,290,843 전일가 86,000 2021.09.10 14:25 장중(20분지연) 관련기사 반발 매수세 들어오나…개인·기관에 힘입어 반등하는 코스피개인·기관 매수세에…코스피 장 초반 상승세코스피, 외인·기관 매도에 '3160선' 하락 마감..."美 경기둔화 우려에 투심 위축" close (-4.53%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 205,500 전일대비 3,000 등락률 -1.44% 거래량 546,211 전일가 208,500 2021.09.10 14:25 장중(20분지연) 관련기사 보스턴 다이내믹스,"차세대 로봇, 미래 공장 관심…현대車와 함께 탐구"반발 매수세 들어오나…개인·기관에 힘입어 반등하는 코스피개인·기관 매수세에…코스피 장 초반 상승세 close (-1.44%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 741,000 전일대비 7,000 등락률 -0.94% 거래량 201,333 전일가 748,000 2021.09.10 14:25 장중(20분지연) 관련기사 반발 매수세 들어오나…개인·기관에 힘입어 반등하는 코스피개인·기관 매수세에…코스피 장 초반 상승세LG, 추석 앞두고 협력사 납품대금 6200억원 10여일 조기 지급 close (-0.40%) 순으로는 하락했다. 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 268,500 전일대비 500 등락률 -0.19% 거래량 295,759 전일가 269,000 2021.09.10 14:25 장중(20분지연) 관련기사 반발 매수세 들어오나…개인·기관에 힘입어 반등하는 코스피개인·기관 매수세에…코스피 장 초반 상승세미래에셋, CJ대한통운과 신성장펀드 조성…국내외 유망 스타트업 투자 close 은 보합을 나타냈다.

같은 시간 기준 코스닥은 전일 대비 0.28%(2.85포인트) 상승한 1037.47을 기록했다. 이날 상승 출발했던 코스닥은 오전 9시32분을 기점으로 하락 전환됐지만 다시 반등하며 강보합을 나타내고 있다.

개인과 외국인의 매수세가 강보합으로 이어졌다. 개인과 외국인은 각각 401억원, 542억원을 순매수했다. 기관은 822억원을 순매수했다.

업종별 지수는 엇갈렸다. 출판·매체복제의 하락폭은 1.11%로 가장 컸다. 이어 운송장비·부품(-0.77%), 디지털콘텐츠(-0.70%), 방송서비스(-0.68%), 인터넷(-0.54%) 등 순이었다. 일반전기전자(4.31%), IT 부품(1.34%), 섬유·의류(1.33%), 건설(1.14%), 컴퓨터서비스(0.91%) 등 순으로는 상승했다.

대부분 시총 상위 10개 종목이 하락했다. 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 81,300 전일대비 3,000 등락률 -3.56% 거래량 1,818,347 전일가 84,300 2021.09.10 14:25 장중(20분지연) 관련기사 반발 매수세 들어오나…개인·기관에 힘입어 반등하는 코스피3분기 실적개선株, 아는 만큼 찜해볼까개인·기관 매수세에…코스피 장 초반 상승세 close 의 하락폭은 3.44%로 가장 컸다. 이어 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 80,100 전일대비 1,200 등락률 -1.48% 거래량 100,432 전일가 81,300 2021.09.10 14:25 장중(20분지연) 관련기사 반발 매수세 들어오나…개인·기관에 힘입어 반등하는 코스피개인·기관 매수세에…코스피 장 초반 상승세코스피, 외인·기관 매도에 '3160선' 하락 마감..."美 경기둔화 우려에 투심 위축" close (-1.60%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 65,200 전일대비 600 등락률 -0.91% 거래량 1,320,296 전일가 65,800 2021.09.10 14:25 장중(20분지연) 관련기사 반발 매수세 들어오나…개인·기관에 힘입어 반등하는 코스피개인·기관 매수세에…코스피 장 초반 상승세코스피, 외인·기관 매도에 '3160선' 하락 마감..."美 경기둔화 우려에 투심 위축" close (-1.37%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 407,100 전일대비 2,900 등락률 -0.71% 거래량 16,306 전일가 410,000 2021.09.10 14:25 장중(20분지연) 관련기사 반발 매수세 들어오나…개인·기관에 힘입어 반등하는 코스피개인·기관 매수세에…코스피 장 초반 상승세코스피, 외인·기관 팔자에 '3160선' 약세...카카오·네이버 당국 규제로 급락 close (-0.90%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 63,300 전일대비 400 등락률 -0.63% 거래량 261,290 전일가 63,700 2021.09.10 14:25 장중(20분지연) 관련기사 반발 매수세 들어오나…개인·기관에 힘입어 반등하는 코스피개인·기관 매수세에…코스피 장 초반 상승세아시아 주요국 증시와 디커플링 심화…외국인·기관 매도세에 코스피 하락 마감 close (-0.78%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 113,100 전일대비 400 등락률 -0.35% 거래량 336,670 전일가 113,500 2021.09.10 14:25 장중(20분지연) 관련기사 반발 매수세 들어오나…개인·기관에 힘입어 반등하는 코스피개인·기관 매수세에…코스피 장 초반 상승세코스피, 외인·기관 매도에 '3160선' 하락 마감..."美 경기둔화 우려에 투심 위축" close (-0.26%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 152,800 전일대비 700 등락률 -0.46% 거래량 115,125 전일가 153,500 2021.09.10 14:25 장중(20분지연) 관련기사 반발 매수세 들어오나…개인·기관에 힘입어 반등하는 코스피개인·기관 매수세에…코스피 장 초반 상승세코스피, 외인·기관 매도에 '3160선' 하락 마감..."美 경기둔화 우려에 투심 위축" close (-0.26%) 순이었다. 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 395,500 전일대비 37,900 등락률 +10.60% 거래량 1,829,112 전일가 357,600 2021.09.10 14:25 장중(20분지연) 관련기사 반발 매수세 들어오나…개인·기관에 힘입어 반등하는 코스피개인·기관 매수세에…코스피 장 초반 상승세‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close (10.82%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 128,400 전일대비 3,700 등락률 +2.97% 거래량 1,205,902 전일가 124,700 2021.09.10 14:25 장중(20분지연) 관련기사 반발 매수세 들어오나…개인·기관에 힘입어 반등하는 코스피개인·기관 매수세에…코스피 장 초반 상승세코스피, 외인·기관 매도에 '3160선' 하락 마감..."美 경기둔화 우려에 투심 위축" close (3.29%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 74,100 전일대비 1,200 등락률 +1.65% 거래량 993,568 전일가 72,900 2021.09.10 14:25 장중(20분지연) 관련기사 수익률 신화! “제2의 SK바이오사이언스” 찾았습니다!“디지털 범죄 탐지 AI기술 개발”... 수혜를 입을 역대급 황제주 공개!반발 매수세 들어오나…개인·기관에 힘입어 반등하는 코스피 close (2.88%)는 하락했다.

