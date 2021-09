[아시아경제 이지은 기자] 한국과 호주간 외교·국방(2+2) 장관회의가 오는 13일 서울에서 열린다.

외교부는 정의용 장관과 서욱 국방부 장관이 이날 서울에서 마리스 페인 호주 외교장관, 피터 더튼 국방장관과 '제5차 한-호주 외교·국방 장관회의'를 갖는다고 8일 밝혔다.

