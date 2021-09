"고발장 기억 안 나" 오락가락 김웅…"순천고 동문 엮였나"

"고발장 내가 작성 안해"



4월 고발장 누가 썼는지

최초 제보자는 누구인지

제보 배경은 무엇인지



미궁에 빠진 핵심 의혹

[아시아경제 이현주 기자, 전진영 기자] 김웅 국민의힘 의원이 8일 기자회견을 열고 논란 속 ‘고발 사주’ 의혹에 대해 "기억이 나지 않는다"는 취지로 해명했다. 고발 사주 의혹은 2020년 4월 총선을 앞두고 손준성 당시 대검찰청 정보수사정책관이 텔레그램으로 김 의원에게 최강욱·황희석·유시민 등 야권 인사를 고발하라며 고발장을 대신 써서 전달했다는 게 내용이다. 그러나 김 의원은 지난 며칠간 언론 인터뷰에서 "내가 썼다" "내가 아니다" "손 정책관에게 받은 건 맞는 것 같다" 등 오락가락 해명을 해왔다. 이날 기자회견에서도 의혹을 불식시킬 만한 어떤 명확한 ‘기억’도 제시하지 못했다. 이에 따라 고발장 작성자가 누구인지, 제보자는 누구이며 제보의 배경은 무엇인지 등 핵심 의혹은 여전히 미궁에서 빠져나오지 못하고 있다.

◆4월 고발장, 누가 썼나 = 김 의원은 이날 회견에서 "(뉴스버스) 매체를 통해 보도된 해당(4월) 고발장은 제가 작성한 것이 아님을 명백히 밝힌다. 본건 고발장 등을 검찰 인사(손 정책관)로부터 받아 당에 전달했다는 의혹엔 기억이 나지 않고 확인할 방법도 없다"고 말했다. 애초 김 의원은 인터뷰 등에서 "고발장을 자신이 썼다"는 입장을 밝혔지만 이날 기자들과 만난 자리에서 "보도된 고발장의 존재 자체를 인지하지 못한 상태에서 제가 최강욱 의원 관련 문제를 당내에서 최초로 제기했다는 점을 밝히는 것"이라고 해명했다.

김 의원이 4월 고발장을 쓴 사람이 아니라면 손 정책관이 작성해 전달한 것일 가능성이 있는데, 손 정책관은 또 "고발장을 작성하거나 첨부자료를 김 의원에게 송부했다는 의혹은 전혀 사실이 아니다"라고 밝히고 있어 ‘작성자’는 공중에 뜬 상태다. 손 정책관에 그러한 지시를 윤석열 전 검찰총장이 내린 게 아니냐는 의혹도 있으나, 윤 전 총장 측에선 보도된 고발장 자체가 조작일 것이라고 주장한다. 법률 전문가가 썼다고 보기엔 복수의 피고발인을 연달아 고발장에 쓴 점과 고발 내용 등이 체계적이지 못하다는 게 이유다.

◆제보자는 누구이며 누구를 위해 제보했나 = 고발 사주 의혹을 언론사에 최초 제보를 한 사람과 관련해, 대검 감찰부는 이날 관계 법령상 공익신고자로서의 요건을 충족했다고 전했다. 김 의원이 ‘알고 있다’는 제보자의 신상을 김 의원 스스로 공개하지 않고선 현재 상황에서 제보자를 특정하기 어렵게 된 것이다. 김 의원은 이날 회견 후 "내가 생각하는 제보자가 만약 맞다면 (정치 공작이라는) 의심이 쉽게 금방 와닿으실 것"이라고 말하면서 배후의 누군가 있음을 우회적으로 표현했다. 현재 모 대권 주자 캠프에 소속돼 있는 것으로 알려진 제보자가 어떤 이유에서 언론사 제보를 결심했는지가 향후 검찰 수사에서 밝혀진다면 향후 대선 정국에 큰 파장을 미칠 수 있다.

◆왜 하필 김웅이었나 = 손 정책관이 제 김 의원에게 고발장을 전달했다고 가정해 볼 때, 손 정책관이 왜 하필 당시 국회의원 후보자 신분이던 김 의원을 ‘사주’의 대상으로 지목했는지도 의문이다. 손 정책관 혹은 대검의 목적이 미래통합당을 통한 실제 고발이라면 당내 입지가 약한 김 의원은 적당한 대상이 아닐 수 있기 때문이다. 반면 윤 전 총장과 관련한 고발건인 만큼, 윤 전 총장과 가깝다고 알려져 있는 정점식 당시 법률지원단장에게 곧바로 청탁했다면 일이 수월했을 수 있다. 이는 이번 의혹이 조작이며 공작이라고 주장하는 측에서 제시하는 반대 논리이기도 하다.

이에 대해 피고발 당사자였던 최강욱 열린민주당 대표는 "윤 전 총장은 새로운 조력자가 필요했고, 김 의원이 출마하는 단계에서 당에 실적을 보여줘야 하니 이해관계가 맞아 떨어지는 부분이 있었을 것"이라고 했다. 이어 고발 관련 관계자들이 모두 순천고등학교 동문으로 김 의원과 학연으로 엮여있을 가능성도 제기했다. 최 대표는 "4월 고발장에는 그 수신처가 공공수사부장이다. 당시 배용원 공공수사부장은 김 의원과 순천고 동문"이라고 했다. 또 손 정책관은 김 의원과 법무연수원 동기다. 또 고발장에 최 대표의 자택 주소가 아닌 열린민주당 당사 주소가 쓰여 있었다는 점도 의심을 더하는 요소다. 당사 주소로 고발장이 접수되면 남부지방검찰청이 관할청이 된다. 당시 남부지검장도 김 의원과 고등학교 동문이다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr