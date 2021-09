타이틀리스트 "청담동 ‘명품거리’ 입성"

"더 나은 프리미엄 서비스를 위하여."

타이틀리스트가 골프 브랜드 최초로 청담동 ‘명품거리’에 브랜드 스토어를 오픈했다. 5층 규모의 단독 매장이다. 골프공부터 어패럴, 기어 제품까지 한 번에 만나볼 수 있다. 1층 남성용 어패럴과 골프공, 2층 여성용 어패럴과 기어 제품, 3층 골프공과 기어 제품, 4~5층은 사무 및 휴게 공간이다. 층별 코디와 고객들의 이동 동선에 맞춘 것이 특징이다. 연출 공간을 통해 감각이 담긴 스타일링을 참고할 수 있다.

건물 출입구 및 각 층에 위치한 모니터에선 헤리티지 영상 및 광고가 상영된다. 타이틀리스트는 2013년 어패럴을 론칭해 골프 업계 처음으로 강남 도산대로에 단독 브랜드 스토어를 오픈했다. 이후 도산대로에는 다양한 브랜드들이 입점해 ‘한국 골프 쇼핑의 메카’로 자리 잡았다. 타이틀리스트 브랜드 스토어 도산점은 지난달 영업을 종료한 상황이다. 자세한 내용은 홈페이지에 있다.