[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 국가철도공단은 오는 12일까지 이집트 교통부(MOT) 공무원 15명을 대상으로 '철도기술 자립기반 구축을 위한 전문가 기술역량강화' 연수를 진행한다고 7일 밝혔다. 연수는 한국국제협력단과 협업해 개발도상국 정책 입안자, 기술자 등에게 한국형 철도산업의 현장 경험·노하우·기술을 전수하는데 목적을 둔다. 올해는 코로나19 상황을 감안해 온라인으로 진행된다. 이집트 현지 공무원들이 화상으로 연수에 참여하고 있다. 국가철도공단 제공

