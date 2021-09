중국 "유엔 안보리 대북제재 조정해야"…규제완화 지지 재확인

유엔 안전보장이사회(안보리)에서 대북 제재 완화 논의가 이뤄지고 있다는 외신 보도와 관련해 중국 정부가 '안보리 결의 가역(可逆) 조항을 발동해 대북 제재를 완화해야 한다'고 주장했다.

왕원빈 중국 외교부 대변인은 6일 정례 브리핑에서 안보리 대북 제재 완화 움직임에 대해 "하루빨리 북한 관련 안보리 결의의 가역 조항을 발동해 제재 조치, 특히 민생 영역의 규정에 필요한 조정을 하자는 것이 중국의 일관된 주장"이라고 말했다.

그는 "그것이 안보리 결의의 정신에 부합하고, 북한의 인도주의와 민생 상황 완화에 도움이 되며, 더욱이 한반도 문제 정치적 해결에 조건을 만들고 동력을 불어넣는데 도움이 된다"고 강조했다.

북한이 2017년말 이후 현재까지 핵실험과 대륙간탄도미사일(ICBM) 시험 발사를 하지 않고 있는만큼 일단 대북 제재를 완화하자는 취지다.

앞서 러시아 인테르팍스 통신은 지난 4일 코로나19 확산으로 북한의 상황이 악화된 것을 고려해 대북 제재를 완화하는 논의가 안보리에서 이뤄지고 있지만 현재 미국이 반대하고 있다고 보도했다.

한편 왕 대변인은 왕이 외교담당 국무위원 겸 외교부장의 다음 주 방한 가능성에 대해 "중국과 한국은 우호적인 이웃 국가로, 양측은 줄곧 여러 급에서 소통과 왕래를 이어오고 있다"며 "구체적인 방문 상황은 현재 발표할 소식이 없다"고 말했다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr