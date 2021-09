[아시아경제 황준호 기자] 삼성자산운용은 6일 환전 없이 달러로 직접 미국 주식에 분산 투자할 수 있는 '삼성 달러표시 미국 인덱스 펀드'를 출시했다.

이 상품은 미국 주식 시장을 대표하는 S&P500 지수를 추종하는 인덱스 펀드다. 특히 미국 달러로 기준가를 설정하고 투자한 후 달러로 환매 받을 수 있다는 장점이 있는 상품이다.

원화로 투자하는 펀드와는 달리 환전 및 환헤지 비용이 들지 않아 저렴한 비용으로 미국 내 대표 기업에 분산투자할 수 있다. 달러를 보유 중이나 주로 예금으로만 가지고 있던 투자자라면, 삼성 달러표시 미국 인덱스 펀드에 투자해서 포트폴리오를 다변화할 수 있다.

이종희 삼성자산운용 매니저는 "달러를 보유하고 있는 투자자가 미국 대표 기업들에 저렴하고 손쉽게 분산투자할 수 있는 매력적인 상품"이라고 밝혔다.

