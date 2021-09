장성민 "이재명 대통령 되면 文 감방 간다…그게 권력의 법칙"

"'대깨문' 꼬리 내리거나 이재명에게 꼬리 치며 접근할 것"

"국민 불안감 키우는 도덕적 탕자에 가까운 인물"

[아시아경제 임주형 기자] 국민의힘 대권주자인 장성민 전 의원은 이재명 경기지사가 대선에서 승리하면 문재인 대통령은 감옥에 갈 수 있다고 주장했다.

장 전 의원은 5일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "YS(김영삼 전 대통령)는 DJ(김대중 전 대통령) 때문에 감방 안 갔다. 만일 이회창 후보가 됐으면 IMF 위기에 대한 모든 책임을 지고서 감방 갔을 것"이라며 "DJ는 자신에게 사형선고를 내렸던 신군부 전두환도 용서했고, 포용했고, 정치 보복을 하지 않고 관용을 베풀었다"라고 운을 뗐다.

이어 "오늘 정세균 전 총리의 발언은 시사하는 바가 크다. 그 암시의 결론은 이재명이 (대통령이) 되면 문 대통령은 불행해진다는 것"이라며 "그 불행의 끝은 (문 대통령이) 감방 간다는 의미"라고 주장했다.

정세균 전 국무총리는 이날 청주 CJB 컨벤션센터에서 열린 더불어민주당 세종·충북 경선에서 "정권 재창출에 실패하면 검찰을 비롯한 민주당 진보 역사를 되돌리려는 보수특권 카르텔의 처절한 보복이 기다리고 있을 것"이라며 "문재인 정부를 탄생시킨 당원들께서 4기 민주당 정부도 만들어주셔야 한다"라고 목소리를 높였다.

국민의힘 유력 대권주자인 윤석열 전 검찰총장에 대해서는 "지금 논란이 되는 검찰의 야당 고발 사주, 정치공작 의혹이 사실이라면 당장 후보직 사퇴는 물론 공수처 수사를 받아야 할 중대범죄자"라고 비판하며 "야당 후보의 도덕성, 자질 문제를 따지고 추궁하려면 우리부터 도덕성과 자질을 갖춰야 하는데, 우리 당 후보가 깨끗하지 못하면 어떻게 윤석열 후보의 도덕성을 비판하겠나"라고 호소했다.

이에 대해 장 전 의원은 "지금부터는 이재명에게 끌려갈 것이고, 이른바 '대깨문(문 대통령 열성 지지층)'들 역시 꼬리를 내리거나 이재명 후보에게 꼬리를 치면서 접근할 것"이라며 "국민 불안감을 더 키우고 있는 인물은 거의 도덕적으로 탕자급에 해당하는 이재명 후보"라고 지적했다.

그러면서 "민주당은 썩어도 너무 썩었다. 민주화에 기여한 바도 없는 그런 한심한 인물에게 대권 후보 자리를 넘길 수 있나"라며 "586운동권 세력들이 이재명 같은 인물에게 무릎을 꿇는 굴욕스러운 모습을 보는 것도 흥미로운 일"이라고 덧붙였다.

장 전 의원은 "이쪽에서 윤석열을 후보로 내보내면 이재명에게 대권의 기회가 올 것"이라며 "그러면 문재인 대통령은 감방에 갈 것이다. 그게 권력의 법칙"이라고 주장했다.

한편 이 지사는 이날 민주당 대선 후보 선출을 위한 세종·충북 지역 경선에서 득표율 54.54%(7035표)로 1위를 차지했다. 전날(4일)에는 대전·충남 지역경선에서 54.81%(1만4012표)로 압승하면서 과반을 넘긴 바 있다.

이 지사는 선거 결과 발표 뒤 기자들과 만난 자리에서 "과반이 넘는 지지를 보내 주셔서 감사하다"면서도 "전체 선거인단의 극히 일부만 투표했다. 아직 경선이 안 끝났고 승패 결정이 나지 않았기 때문에, 최종 결과를 가정해서 말씀드리는 것은 적절치 않다"고 말을 아꼈다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr