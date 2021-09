'尹 고발 사주' 보도 뉴스버스 측 "취재원 국힘 사람…자연스레 드러날 것"

[아시아경제 권서영 기자] 국민의힘 대권주자인 윤석열 전 검찰총장이 재임 시절 여권 정치인에 대한 고발을 사주했다는 의혹을 보도한 매체 측이 취재원이 국민의힘 사람이라고 밝혔다.

인터넷 매체 '뉴스버스'의 발행인인 이진동 기자는 지난 3일 저녁 KBS 라디오에 출연해 '제보자가 조국 전 법무부 장관 추종 세력이냐'는 진행자의 질문에 이같이 답하며 "취재원의 신상은 지금 밝힐 수 없다. 하지만 나중에 자연스럽게 드러날 것으로 본다"고 밝혔다.

이어 취재원이 김오수 검찰총장, 박범계 법무부 장관일 가능성이 있다는 시각에 대해서는 억측이라며 일축했다. 이 기자는 "이 조그마한 회사에 왜 (기삿거리를) 주겠냐"며 "주려면 큰 곳에 주었을 것이다"라고 말했다.

또 이 기자는 여권 정치인이 피고발인으로 적시되었다는 문제의 고발장에 대해서는 "공개할 생각을 갖고 있다"고 언급했다. 이어 "나중에 이 고발장이 공개되면 무엇 때문에 청부 고발이라고 확신했는지 충분히 납득하실 수 있을 것"이라는 요지의 설명을 덧붙였다.

앞서 '뉴스버스'는 앞서 윤 전 총장이 검찰총장으로 재임하던 시절 대검이 여권 정치인에 대한 고발을 야당에 사주했다는 의혹을 보도해 주목을 받았다. 또 대검찰청 수사정보정책관실이 윤 전 총장 부인 김건희 씨와 장모 최모 씨 등의 사건 정보를 수집한 바 있다는 의혹을 제기하기도 했다.

