삼표레미콘 서울숲 공장 이전 되는 건가?

김기대 서울시의원, 삼표레미콘 공장 이전 및 철거 세부계획안 마련 촉구...2017년10월 ‘서울숲 완성 위한 삼표레미콘 공장 이전협약’ 체결...2022년6월까지 철거완료 돼야하나 아직까지 세부계획안 미제출

[아시아경제 박종일 기자] 김기대 서울시의원(더불어민주당, 성동3)은 서울숲과 인접한 삼표레미콘 공장이 예정대로 철거돼 서울숲 완성에 차질이 없도록 구체적인 이전 및 철거계획안 마련을 촉구했다.

서울시는 2017년10월 성동구, 삼표산업, 토지주인 현대제철과 4자 합의를 통해 2022년6월까지 삼표산업의 성수공장을 철거, 이전하는 ‘서울숲 완성을 위한 삼표레미콘 공장 이전 협약’을 체결했다.

삼표산업 성수공장이 철거하기까지 1년도 남지 않은 시점에 협약 이행을 위한 이전 및 철거 세부계획안이 마련돼야 하나, 아직 구체적인 이전부지 선정, 철거일정 등이 부재한 상황이다.

따라서 서울시가 적극적으로 나서 협약이 차질 없이 이행될 수 있도록 현대제철·삼표산업과 협의해야 할 것이다.

김기대 의원은 “2022년6월 철거시기까지 1년도 남지 않은 상황에서 철거에 대한 구체적인 계획이 마련되지 않아 아쉽다. 현대제철과 삼표산업은 협약의 내용을 성실히 이행해야 할 것이며, 서울시가 함께 노력해야 할 것”이라고 촉구했다.

이어 “삼표레미콘 공장 이전은 서울숲 확장 뿐 아니라 소음 ·분진 ·교통 등 문제로 성동구 주민들의 숙원이었으며, 구민의 기대가 크다. 반드시 예정대로 2022년 6월까지 철거를 끝내고, 계획대로 서울숲으로 조성되길 바란다”고 전했다.

