광명학온 공공주택지구 보상 연내 시작된다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 광명학온 공공주택지구 손실보상이 이르면 올 연말 시작된다.

경기주택도시공사(GH)는 3일 광명학온 공공주택지구 손실보상을 위한 토지 등의 보상계획을 공고하고 조서열람을 진행한다고 밝혔다.

이에 따라 소유자와 관계인은 이달 17일까지 신분증을 지참하고 토지 및 물건조서를 열람할 수 있다. 이의가 있는 경우 서면으로 이의 신청서를 제출하면 된다.

GH는 앞서 지난 달 31일까지 사업지구에 편입되는 토지, 건물, 영업 등에 대한 기본 조사를 완료했다. 이는 향후 보상액 산정을 위한 감정평가의 기초자료로 활용된다.

이번 보상계획 공고를 시작으로 10월 감정평가 실시, 12월 손실보상협의 등 제반 절차를 순차적으로 진행한다.

이병우 GH 도시개발본부장은 "주민들과 소통하는 자세로 업무에 임하는 등 원활한 보상업무를 수행하여 사업추진 일정에 차질이 없도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

광명학온 공공주택지구는 광명시 가학동 일대 약 68만㎡ 부지에 주택 5007가구가 들어선다. 광명시흥 테크노밸리 종사자와 원주민 재정착을 위한 배후 주거단지로서 2021년 말 지구계획 승인을 목표로 하고 있다.

