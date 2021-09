투썸플레이스 “가을 디저트와 커피 한 잔 하세요”

[아시아경제 문혜원 기자] 투썸플레이스는 이달 12일까지 열흘 간 가을 신제품을 맛볼 수 있는 특별한 프로모션을 실시한다고 3일 밝혔다.

가을 디저트 페어링 프로모션은 가을 신제품인 ‘떠먹는 고구마 밀크 생크림’을 비롯한 투썸의 인기 디저트와 아메리카노(R) 1잔을 최대 20% 할인된 8500원으로 즐길 수 있는 이벤트다.

행사 대상 디저트는 총 6종으로, 달콤하고 묵직한 고구마 무스 크림과 담백한 생크림의 조화로 남녀노소 누구나 맛있게 즐길 수 있는 가을 신제품 ▲떠먹는 고구마 밀크 생크림 ▲투썸의 시그니처 제품인 떠먹는 디저트 시리즈 3종(아이스박스, 티라미수, 딸기레어치즈) ▲뉴욕치즈 피스 ▲레드벨벳 피스다.

아메리카노는 고객의 기분 및 취향에 맞춰 ‘블랙그라운드·아로마노트 두 가지 원두 중에 선택해 즐길 수 있으며, 300원 추가 시 ‘SWP디카페인’ 원두 또한 선택이 가능하다.

가을 신제품 구매 시 투썸 하트 2개를 추가로 증정하는 더블 하트 베네핏 이벤트도 진행한다. 행사 대상 제품은 투썸이 가을을 맞아 선보인 ▲떠먹는 고구마 밀크 생크림 ▲딜라이트 펌킨슈페너 ▲딜라이트 펌킨 프라페 ▲TWG 시나몬 블랙티다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr