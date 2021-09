[특징주]비케이탑스, 정부 9조3000억 메타버스 예산안 발표에 수혜 예상↑

[아시아경제 장효원 기자] 비케이탑스 비케이탑스 030790 | 코스피 증권정보 현재가 7,690 전일대비 500 등락률 +6.95% 거래량 589,170 전일가 7,190 2021.09.02 14:45 장중(20분지연) 관련기사 비케이탑스 "엔스펙, 서울시 지자체와 메타버스 가상공간 구축 사업 추진"[특징주]비케이탑스, 3D게임 개발사 엔스팩 인수… '메타버스' 이커머스 특허보유에 강세[e공시 눈에 띄네] 코스피-19일 close 가 강세다. 최근 서울시 지자체와 메타버스 공간 구축 추진에 나선 비케이탑스가 수혜를 볼 것으로 예상되며 매수세가 몰리는 것으로 풀이된다.

2일 오후 2시34분 비케이탑스는 전 거래일 대비 3.76% 오른 7460원에 거래되고 있다.

정부는 지난 31일 600조원 규모의 2022년도 예산안을 발표했다. 그 중 메타버스 등 초연결 신산업 육성을 비롯한 국민체감형 디지털 전환에 9조3000억원, 스마트 그린도시 구축 등 글로벌 그린강국 도약을 위해 13조3000억원을 투입할 계획이다.

비케이탑스는 최근 인수한 엔스펙을 통해 서울시 지차체인 광진구, 강남구 등과 미러월드 시스템 구축에 대한 사업을 추진 중이다.

미러월드는 3차원 컴퓨터 그래픽을 활용하여 실제 세계의 정보를 그대로 인터넷상에 반영한 디지털 세계다. 지자체가 보유하고 있는 지역 공간정보를 활용해 메타버스 가상공간을 구축하는 형태다.

회사 측에 따르면 이 기술을 활용하면 메타버스 가상공간에서 이커머스와 같은 경제 활동과 거래 행위가 실제 환경처럼 이뤄져 지역상권 활성화에 도움이 될 전망이다.

한편 비케이탑스는 향후 한국판 뉴딜사업으로 정부에서 추진하는 수치표고모델(DEM), 정밀도로지도 등 고정밀 공간정보도 메타버스화해 플랫폼의 완성도와 활용도를 더욱 높일 계획인 것으로 알려졌다.

