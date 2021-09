[아시아경제 부애리 기자] 트위터가 유료 구독 서비스 '슈퍼 팔로우' 기능을 시범적으로 출시한다고 2일 밝혔다.

트위터는 미국, 캐나다를 시작으로 몇 주 안에 전세계 iOS 이용자를 대상으로 슈퍼 팔로우 기능을 공개한다. 안드로이드와 웹 버전은 추후 출시한다.

크리에이터는 월 2.99달러, 4.99달러, 9.99달러 구독료를 책정할 수 있다. 구독자(슈퍼 팔로워)는 크리에이터의 독점 콘텐츠, 콘텐츠 미리보기, 슈퍼 팔로워 배지 등의 혜택을 받는다.

현재 슈퍼 팔로우 기능은 사전 지원한 미국 내 크리에이터만 설정 가능하다.

신청 자격은 최소 1만명 이상 팔로워를 보유하고 있으며 지난 30일 이내 25개의 트윗을 올린 만 18세 이상의 미국 내 크리에이터다.

트위터는 향후 '슈퍼 팔로우 전용 스페이스', '구독자 전용 뉴스레터', '익명 구독' 등의 기능을 업데이트할 예정이다.

