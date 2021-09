HMM 노사, 임금인상 7.9%, 격려·장려금 650% 타결(상보)

[아시아경제 이동우 기자] HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 42,750 전일대비 750 등락률 +1.79% 거래량 2,055,939 전일가 42,000 2021.09.02 09:25 장중(20분지연) 관련기사 [속보] HMM 노사 '극적타결'…임금인상 7.9%, 격려·장려금 650%HMM 노사, 마라톤 협상에도 결론 못내…2일 협상 재개HMM 선원들, 이틀 간 선상시위 진행…"초과수당·휴식 보장해야" close 노사가 2일 올해 임금협상을 극적으로 타결했다.

HMM에 따르면 배재훈 HMM 사장과 김진만 육상노조위원장, 전정근 해원노조위원장 등 노사 대표는 이날 오전 임금 7.9% 인상과 격려·장려금 650% 지급하는 임금 합의안에 최종 서명했다.

주요 합의 내용은 임금인상 7.9%으로 올해 1월1일부로 소급 적용한다. 격려금 및 생산성 장려금 650%는 연내 지급한다. 또 복지 개선과 관련해 평균 2.7%를 인상한다.

노사는 공동으로 참여하는 태스크포스를 구성해 임금 경쟁력 회복 및 성과급 제도 마련을 위해 노력한다는 방침이다.

이번 임금협상 타결은 지난 6월 18일 육상노조, 7월 해원노조가 각각 협상을 시작한 이래 77일만이다.

육·해상 이날 오전 예정대로 기자회견을 통해 구체적인 협상 내용을 밝히고, 합의안에 따른 향후 방향을 전할 방침이다.

노사 협상 타결로 우려했던 물류대란은 피할 수 있게 됐다.

HMM 관계자는 "그동안 협상이 장기화하면서 국민들께 자칫 물류대란이 일어날 수 있겠다는 심려를 끼쳐드려 죄송하다"며 "이번 임금협상을 계기로 노사가 함께 힘을 모아 해운 재건 완성을 위해 노력하겠다"고 말했다.

