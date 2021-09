[아시아경제(대전) 정일웅 기자] ◆한국산림복지진흥원 <본부장급 전보> ▶경영기획본부장 연성훈 ▶산림복지서비스본부장 박석희 ▶국립산림치유원 영주운영본부장 조영순(이상 9월 1일자)

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr