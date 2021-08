[아시아경제 김지희 기자] 보령제약이 30일 이사회를 열고 신임 대표이사에 장두현 경영총괄 부사장을 선임했다.

보령제약은 이날 이사회를 통해 안재현, 이삼수 각자 대표를 장두현 단독 대표이사로 변경하는 안을 의결했다. 아울러 장 부사장의 사장 승진도 함께 발표했다.

이번 대표이사 변경과 관련해 회사 측은 "중장기 경영전략과 내년도 경영계획을 책임 있게 수행하기 위한 결정"이라고 설명했다. 안재현, 이삼수 사장은 사내이사이자 최고경영위원회 의장으로서 역할을 이어갈 예정이다.

한편 보령제약은 코로나19 이후 변화하는 경영환경에 맞춰 경영 효율성 제고, 글로벌 경쟁력 강화, 성장 동력으로서 LBA 전략을 추진하고 있다. 지난달에는 유상증자를 통해 약 1000억원의 투자재원을 확보하는 등 중장기 성장 동력 발굴 및 확보에도 노력하고 있다.

