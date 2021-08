엘앤케이바이오, 척추수술 권위자 앤서니 신과 협력 논의

[아시아경제 박형수 기자] 엘앤케이바이오 엘앤케이바이오 156100 | 코스닥 증권정보 현재가 17,100 전일대비 650 등락률 +3.95% 거래량 284,281 전일가 16,450 2021.08.30 15:08 장중(20분지연) 관련기사 엘앤케이바이오메드, 높이확장형 경추용 케이지 국내 디자인특허엘앤케이바이오, CB 200억원 발행… “신제품 개발·해외 공급망 확대”FOMC “테이퍼링” 공포, 이 때 큰손 外인들 ‘이 종목’ 쓸어담았다! close 메드는 척추임플란트의 세계적 권위자인 앤서니 신 박사와 기술 및 제품개발 등의 협력을 논의하기로 했다고 30일 밝혔다.

루이지애나 슈라이너 병원 소속인 신 박사는 엘앤케이바이오와 업무협약을 체결하기 위해 전날 입국했다. 연간 400례가 넘는 척추수술을 진행해, 미국 지역에서 손꼽히는 'Champion Sergeon'으로 불린다.

신 박사는 엘앤케이바이오의 신제품 개발, 기존 제품의 개선, 기존 제품의 평가, 직원 임상교육 등 포괄적 업무협력 방안을 모색한다. 일주일 동안 스마트시스템 개발협력 협약식, 용인 공장방문, 미디어 및 증권사 애널리스트와의 인터뷰 등 다양한 일정을 계획하고 있다.

미국 보스턴에서 개최되는 북미척추외과학회(NASS)에서 엘앤케이바이오메드의 기술과 로봇회사의 수술로봇을 이용해 직접 척추 임플란트 수술을 시연할 예정이다.

스마트시스템은 여러 기관에서 척추 관련 임상 데이터를 수집한 뒤, 인공지능(AI)을 통해 최적의 수술법을 안내하고 로봇을 이용해 자동 수술이 되도록 한다. 엘앤케이바이오메드의 'AI 스마트 시스템' 개발 과제는 각 분야의 글로벌 전문가가 협력해 진행되고 있다. 스마트시스템 세계 시장은 2027년 1000억달러(약 120조원)를 형성할 것으로 예상되고 있다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr