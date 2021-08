SSG닷컴, ‘공공대작전’ 광고 공개…“공유·공효진 출연”

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 오는 10일24일까지 '공공대작전'이라는 메인 메시지를 중심으로 새로운 광고 캠페인을 펼친다고 30일 밝혔다. 이날 공공딜·공공배송 편을 시작으로 공공릴레이·공공시타임딜·쓱배송투나잇 편을 순차적으로 선보인다.

이번에도 SSG닷컴 전속 모델인 배우 공유와 공효진이 호흡을 맞췄다. 또한 배우 유지태와 양동근, 박희순, 김주헌, 가수 황소윤 등 특별 출연진이 등장해 마치 영화를 보는 것 같은 몰입감으로 5편의 에피소드를 각각 구성했다.

캠페인의 핵심 단어인 ‘공공’은 중의적 의미를 담은 언어유희적 장치다. 모델 공유와 공효진 ‘공공’ 멤버가 숫자 ‘00’을 활용한 다양한 할인 이벤트를 통해 ‘공공(公共)’에게 혜택을 제공하는 대작전을 수행한다는 의미를 광고에 담았다.

공공딜 편에서는 공유와 공효진이 광고판에 적힌 가격 뒤에 붙은 숫자 00을 지우는 작전을 통해 8400원인 피코크 초마짬뽕 상품을 84원에 판매하는 내용을, 공공배송 편에서는 유지태가 쓱배송 상품 1개를 주문해도 숫자 00을 더해 100개를 배송한다는 기자회견 내용을 다룬다.

SSG닷컴 관계자는 “식품, 패션, 뷰티 등 쓱닷컴이 가진 상품 경쟁력과 파격적으로 준비한 할인 혜택을 크리에이티브한 방식으로 표현하고자 했다”며 “기억에 남을 공공 아이디어와 단편 영화를 보는 것 같은 시각적 요소, 쓱닷컴이 제공하는 혜택이 조화롭게 어울리도록 구성했다”고 말했다.

