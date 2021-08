북방경제협력위원장에는 박종수 동북아공동체문화재단 상임대표 위촉

[아시아경제 류정민 기자, 이지은 기자] 문재인 대통령은 27일 민주평화통일자문회의 수석부의장에 이석현 전 국회 부의장을 내정하고, 북방경제협력위원회 위원장에 박종수 동북아공동체문화재단 상임대표를 위촉했다.

이 신임 수석부의장은 국회 외교통일위원회 위원과 국회 부의장을 역임한 6선 국회의원 출신이다. 박 신임 위원장은 주러시아 대사관 공사를 역임하고 동북아공동체문화재단 상임대표로 재직 중인 북방 정책 전문가다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr이지은 기자 leezn@asiae.co.kr