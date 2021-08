롭스, '뽐뽐 스튜디오'와 함께 하는 세일…최대 70% 할인

MZ세대 겨냥한 캐릭터 브랜드 '뽐뽐스튜디오' 협업 행사

[아시아경제 김유리 기자] 롯데의 헬스앤뷰티스토어 롭스(LOHB's)는 다음달 2일까지 본격적인 가을 맞이 변신을 위한 대규모 세일을 진행한다고 27일 밝혔다.

이번 세일은 '롭스 세일 세일뽐뽐'이라는 테마로 귀엽고 아기자기한 캐릭터 팬시 브랜드 '뽐뽐 스튜디오'와 협업해 선보인다. 일상 속 작은 기억들을 깜찍한 캐릭터들로 표현하는 브랜드 '뽐뽐 스튜디오'와 뜻을 모아 일상에 지친 고객들이 매 순간을 더 소중하고 특별하게 누리길 바라며 이번 협업 행사를 기획했다고 회사 측은 설명했다.

기초, 색조, 향수 등 상품을 최대 70% 할인 판매한다. 다가오는 추석을 위한 선물 세트 상품도 합리적인 가격에 만날 수 있다. '토니모리 제비집 에센스&아이크림 기획'은 50% 할인된 2만9900원에, '일리윤 세라마이드 아토 로션'은 45% 할인된 1만900원에, '롬앤 한올 픽스 마스카라'는 38% 할인된 7400원에 판매한다.

'오늘의 특가' 행사를 통해 27일에는 '키스미 히로인 마스카라 EX'를 1만원에, '보코통 코스메토 원형 화장솜 100매 1+1'을 3500원에 만날 수 있다. 27일 하루 온·오프라인 각각 5000원 할인 쿠폰을 증정한다. 해당 쿠폰은 롭스 카카오톡 친구와 롭스 애플리케이션 구매 고객 대상으로 증정되며 4만원 이상 구매 시 사용 가능하다.

롯데온 내 롭스몰에서는 4만원 이상 구매시 정상가 1만9000원 상당의 오페라 정품 립틴트 1종(색상 랜덤)을, 5만원 이상 구매시 엘포인트 1만포인트를 증정한다. 포인트 증정 행사는 최종 결제금액 기준으로 진행되며 이벤트 페이지 내 신청 후 적립된다. 또한 세일 기간 내 5% 중복 할인쿠폰도 온라인 단독으로 추가 증정한다.

장희선 롭스 마케팅팀 팀장은 "이번 '뽐뽐스튜디오'와의 협업 행사를 통해 고객들에게 일상의 활력을 제공하고자 한다"며 "환절기와 다가오는 가을에 필요한 상품들을 합리적인 가격에 구매하길 바란다"고 말했다.

한편 이번 세일 종료 직후인 9월3일부터는 '밀착 메이크업 키트'를 증정한다. 이번 콜라보 행사의 재미를 더하기 위해서 준비한 이 키트는 '뽐뽐 스튜디오' 캐릭터가 그려진 파우치에 브러시, 퍼프 등 롭스 메이크업 추천 아이템을 담아 제작됐다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr