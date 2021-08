갤럭시Z폴드3·플립3 품귀 현상에 사전예약 개통 기간 연장

[아시아경제 장효원 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 74,600 전일대비 1,100 등락률 -1.45% 거래량 16,573,536 전일가 75,700 2021.08.26 15:30 장마감 관련기사 금리인상 부담에 中증시 약세까지.. 코스피 하락 마감"금융균형 첫 발".. 삼성전자 1.19% 미끌"삼성 TV 한달 뒤 배송"…동남아發 공급난 비상 close 폴더블폰 신제품 갤럭시Z폴드3, 갤럭시Z플립3가 품귀 현상을 보이자 삼성전자가 사전구매 고객의 개통기간을 연장하기로 결정했다.

삼성전자는 26일 홈페이지 공지를 통해 이달 24일부터 27일로 예정된 사전 예약자 개통 기간을 이달 24일부터 9월15일까지로 변경한다고 밝혔다.

이에 따라 이달 17일부터 9월10일까지였던 사전 예약 사은품 신청 기간도 9월30일까지로 연장된다.

삼성전자 측은 "고객들의 뜨거운 성원에 힘입어 사전 예약량이 준비된 물량을 초과했다"며 "제품 배송 지연으로 인한 고객 불편을 조금이라도 해소하고자 이처럼 결정했다"고 전했다.

삼성전자가 이달 17~23일 7일간 실시한 갤럭시Z폴드3, 갤럭시Z플립3 사전 예약 실적은 약 92만대로 갤럭시노트20의 약 1.3배, 갤럭시S21의 약 1.8배 수준을 기록했다.

24일 사전 예약자를 대상으로 한 첫날 개통 실적도 약 27만대로 역대 삼성전자 국내 최고치를 달성했다. 인도에서 역시 24일 사전예약 첫날 수치가 갤럭시노트20 기록보다 2.7배 많은 것으로 나타났다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr