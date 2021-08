캠코, '온비드 아카데미' 비대면 수료식 개최

[아시아경제 송승섭 기자]한국자산관리공사(캠코)는 25일 ‘캠코-온비드-아카데미’의 비대면 수료식을 개최했다고 밝혔다.

이번 아카데미는 캠코가 마련한 일종의 세대 교류 프로그램이다. 청년 세대의 참여를 통해 공공자산 처분시스템인 온비드의 홍보 콘텐츠를 발굴하고 실행하는 게 목표다.

이에 아카데미 구성원 20명은 지난 한 달간 캠코 주요 사업과 온비드 공매, 홍보 실무 교육을 받고 카드 뉴스를 제작해왔다.

이번 수료식은 20명이 온라인으로 참석하는 비대면 방식으로 진행됐다. 프로그램을 성실히 마친 참가자에게 수료증을 수여하고, 콘텐츠와 아이디어를 평가한 뒤 총 5명을 선정해 시상했다.

남궁 영 캠코 공공개발본부장은 “프로그램을 통해 청년 세대와 교류하고 창의적 아이디어를 발견한 것에 큰 의미를 느낀다”며 “온비드가 나이를 넘어 모든 세대가 이용하는 공공자산 거래 플랫폼이 되도록 노력하겠다”고 강조했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr