[아시아경제 이민지 기자] 플리토 플리토 300080 | 코스닥 증권정보 현재가 18,400 전일대비 500 등락률 +2.79% 거래량 23,997 전일가 17,900 2021.08.24 15:30 장마감 관련기사 플리토, 8.4억원 규모 다국어 번역 계약거래소, 플리토 현저한 시황변동 조회공시 요구플리토, 8억원 규모 다국어 번역 용역 위탁계약 체결 close 는 국립국어원과 20억원 규모로 AI 학습용 데이터 공급 계약을 체결했다고 24일 공시했다. 이는 지난해 매출액 대비 33.94%에 달한다.

