이준석 "부동산 의혹 국민의힘 의원 12명, 내일 최고위서 처분 논의"

[아시아경제 공병선 기자] 이준석 국민의힘 대표는 국민권익위원회 ‘부동산 전수조사’ 법령 위반 명단에 오른 현역의원 12명에 대해 오는 24일 긴급최고위원회를 개최해 사안 검토 후 처분을 논의하겠다고 23일 밝혔다.

이 대표는 이날 오후 6시쯤 2시간 반 가량 국회 의원회관에서 김기현 원내대표, 한기호 사무총장, 추경호 원내수석부대표와 대책회의를 마치고 “오늘 결과를 통보 받은 원내지도부와 상황을 논의했고 내일 긴급 최고위를 개최해 처분에 대해 논의할 예정”이라고 밝혔다.

또한 그는 “징계 수위 관련 논의는 전혀 되지 않았다”며 “명단 자체 공개는 어느 시점에서 공개되겠지만 지금은 그런 결정을 할 단계가 아니다”고 설명했다.

국민의힘 의원 12명이 받는 부동산 관련 의혹은 ▲부동산 명의신탁 의혹 1건 ▲편법증여 등 세금탈루 의혹 2건 ▲토지보상법, 건축법, 공공주택특별법 등 위반 의혹 4건 ▲농지법 위반 의혹 6건 등 13건이다.

