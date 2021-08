[아시아경제 공병선 기자] 현대미포조선 현대미포조선 010620 | 코스피 증권정보 현재가 74,200 전일대비 2,100 등락률 +2.91% 거래량 290,568 전일가 72,100 2021.08.23 15:30 장마감 관련기사 현대重 근로자 집단피부병, 페인트 무용제 도료 탓…정부 "공동대응"'조정장세' 어닝 서프라이즈 가능성 높은 종목은…"실적은 주가 배신하지 않는다"현대미포조선, 5330억원 규모 수주계약 2건 체결 close 은 오세아니아 소재 선사와 1103억원 규모의 컨테이너선 3척 공사 수주 계약을 체결했다고 23일 공시했다.

이는 최근 매출액 대비 3.95% 수준이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr